La Lexus IS cessera sa production en novembre 2025 après trois générations

Lexus confirme la fin de la berline IS, incluant les IS 300 et IS 500, après 27 ans de production.

La Lexus IS a été lancée en 1998 comme berline compacte à propulsion visant les amateurs de performance.

La IS 500 F SPORT Performance, propulsée par un V8, représente la dernière évolution avant l’arrêt prévu en 2025.

Les ventes des IS 300 et IS 500 prendront fin une fois les volumes de production de novembre 2025 écoulés.

La Lexus IS a fait ses débuts en 1998 en tant que berline sport d’entrée de gamme de la marque, d’abord commercialisée au Japon sous le nom de Toyota Altezza. Offrant une dynamique de conduite à propulsion, elle s’adressait aux jeunes acheteurs en quête d’une alternative axée sur la performance aux rivales européennes comme la BMW Série 3.

Les premiers modèles comprenaient les IS 200 et IS 300, reconnus pour leurs moteurs six cylindres en ligne, leurs boîtes manuelles à 5 rapports offertes en option, et leurs cadrans au design inspiré d’un chronographe. Une version familiale très rare, la SportCross, n’a été offerte que pendant quelques années, mais elle est aujourd’hui très convoitée par les amateurs de voitures JDM.

La deuxième génération a été lancée en 2005 avec un design plus mature (disons-le : pour messieurs un peu plus âgés), et a introduit de nouvelles versions comme la IS 250, la IS 350, ainsi que la très recherchée IS F à moteur V8 — la première voiture haute performance « F » de Lexus. C’est aussi à ce moment que la traction intégrale a été introduite, sauf sur la F, et que des versions hybrides ont été lancées sur certains marchés.

Cette génération misait davantage sur le luxe et la technologie, un virage qui a éclipsé ce qui avait rendu la première IS si appréciée. L’objectif d’élargir l’attrait de la IS au-delà des mordus de conduite a été atteint, mais cela a aussi un peu terni l’image de Lexus auprès des puristes.

La troisième génération, arrivée en 2013, a été actualisée en 2017, puis largement rafraîchie en 2020. Elle a conservé sa plateforme à propulsion, tout en adoptant un style plus agressif pour tenter de séduire une clientèle plus jeune. Le châssis a été amélioré, et les caractéristiques de sécurité Lexus Safety System+ ont été ajoutées. La IS 500 F SPORT Performance, introduite en 2021, a ramené le moteur V8 en Amérique du Nord et au Japon. Bien qu’efficace, cette version n’a pas permis à la IS de rivaliser avec les BMW Série 3 et 4, les Mercedes-Benz Classe C, ni les Audi A3 et A4.

Lexus a officiellement annoncé que la production des IS 300 et IS 500 prendra fin en novembre 2025. Les ventes se poursuivront jusqu’à ce que toutes les unités allouées soient écoulées. Pour le moment, aucune information sur la IS 2026 n’a été communiquée pour le marché canadien (ni américain). On comprend peut-être pourquoi maintenant.