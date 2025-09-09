La Lexus IS 2026 reçoit un nouvel intérieur et un léger restylage, mais pas une refonte complète

La génération actuelle de la Lexus IS est sur le marché depuis 2013, avec des rafraîchissements en 2017 et 2020.

Un tout nouveau tableau de bord est le principal changement pour l’année-modèle 2026.

Le prix pour le Canada n’a pas encore été annoncé, mais une seule version sera disponible.

La Lexus IS poursuivra sa carrière dans sa forme actuelle pendant encore au moins quelques années, puisque le constructeur a choisi d’offrir au modèle actuel une mise à jour importante plutôt que de développer une toute nouvelle génération.

En effet, la plus petite berline de la marque demeurera essentiellement inchangée, à l’exception de retouches esthétiques extérieures et d’un nouveau tableau de bord pour l’année modèle 2026.

Grâce à une modernisation en profondeur plutôt réussie en 2020, l’IS actuelle ne paraît pas trop vieille, mais il convient de rappeler que les éléments de base de la berline remontent à 2013, lors de l’introduction de la troisième génération.

C’est surtout à l’intérieur que le modèle 2025 montrait son âge, car il comportait toujours l’ancien système d’info divertissement de la marque, contrôlé par un pavé tactile sur la console centrale.

Tout cela est maintenant chose du passé, car le modèle 2026 sera équipé de la plateforme Lexus Interface ainsi que d’un écran beaucoup plus grand de 12,3 pouces.

Le groupe d’instruments est également remanié, étant remplacé par un autre écran de 12,3 pouces dédié aux informations liées à la conduite.

La console centrale a aussi été considérablement retravaillée, mais elle conserve heureusement des commandes physiques pour le système de climatisation et les sièges chauffants et ventilés, ainsi qu’une molette rotative pour sélectionner les modes de conduite.

Dans le cadre de cette mise à niveau technologique, l’IS 2026 gagne la capacité de conduite mains libres sur autoroute, grâce à la version 3.0 de la suite de dispositifs d’aide à la conduite Lexus Safety System+.

Une nouvelle couleur de sellerie et des garnitures en fibre de bambou complètent les principaux changements à l’intérieur.

De l’extérieur, la Lexus IS 2026 est en grande partie inchangée, la principale modification étant une nouvelle calandre qui s’intègre mieux aux phares à DEL.

Le pare-chocs avant a également été retravaillé autour des prises d’air inférieures sur les modèles F-Sport, qui constituent maintenant l’ensemble de la gamme.

De nouvelles jantes en alliage sont incluses et, comme sur tous les modèles les plus récents de la marque, le logo arrière est remplacé par le nom « LEXUS » épelé entre la barre lumineuse et l’aileron.

D’ailleurs, l’aileron a été agrandi dans le cadre de la mise à jour.

Les conducteurs canadiens et américains se verront offrir un seul groupe motopropulseur familier en 2026, puisque l’IS 350 sera la seule variante en vente, du moins au début.

Ce modèle continuera d’être propulsé par un moteur V6 de 3,5 L à aspiration naturelle qui développe 311 chevaux et 280 lb-pi de couple, jumelé à une transmission automatique à six vitesses.

La traction intégrale sera de série au Canada et en option aux États-Unis.

Cela signifie que l’IS 300, avec sa version moins puissante du même moteur, ne sera pas de retour une fois les modèles 2025 écoulés, tout comme l’IS 500.

En effet, la berline sport à moteur V8 a été abandonnée après environ cinq ans sur le marché.

Un groupe motopropulseur hybride similaire à celui de la Lexus ES est également offert sur certains marchés mondiaux, mais nous ne le verrons pas en Amérique du Nord en 2026.

Bien que l’IS 350 conserve le même groupe motopropulseur que l’an dernier, sa dynamique de conduite a été améliorée grâce à une nouvelle direction assistée à rapport variable et à des amortisseurs révisés pour un meilleur contrôle des mouvements de caisse et un roulement plus confortable.

Ce nouveau souffle pour la Lexus IS actuelle semble être une conséquence de l’appétit décroissant pour les véhicules électriques, car le lancement de sa successeure entièrement électrique a été repoussé de quelques années.