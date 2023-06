La Ford SuperVan 4.2 prêt à voler la vedette à Pikes Peak

La SuperVan 4.2 électrique de Ford, redessiné pour la course de côte de Pikes Peak, offre des prouesses sans précédent en montée.

L’aérodynamisme de la SuperVan 4.2, son groupe motopropulseur unique et ses performances améliorées illustrent l’avenir des sports motorisés électriques.

La 101e course de côte internationale de Pikes Peak, test sévère pour la SuperVan 4.2, aura lieu le 25 juin.

Pour la 101e course de côte internationale de Pikes Peak, Ford Performance s’apprête à étonner le public avec sa toute nouvelle SuperVan 4.2 entièrement électrique. Le véhicule, une amélioration de la SuperVan 4, a été méticuleusement modifié pour affronter l’éprouvante course de côte avec une efficacité sans précédent.

La riche histoire de Ford avec Pikes Peak remonte à la création de l’événement en 1916 avec la Ford Model T. Cette année, l’héritage se poursuit avec le vétéran Romain Dumas, qui pilotera la SuperVan 4.2 pour sa huitième participation à la célèbre course de montagne.

Créé en partenariat entre Ford Performance et STARD Advanced Research and Development, la SuperVan 4.2 témoigne de l’avenir des véhicules électriques dans le sport automobile. Il est doté d’une aérodynamique raffinée et d’un groupe motopropulseur sur mesure conçu spécifiquement pour relever les défis de la course de côte.

L’aérodynamisme amélioré de la SuperVan 4.2, qui comprend un aileron arrière et un splitter avant en fibre de carbone légère, augmente considérablement sa traction sur les routes de montagne sinueuses. Associées à un châssis plus léger, ces améliorations offrent un équilibre et une agilité supérieurs.

Le groupe motopropulseur de la SuperVan 4.2 a également été affiné, offrant un meilleur rapport poids/puissance grâce à la réduction du nombre de moteurs STARD UHP 6 phases de quatre à trois. Associé aux cellules à poche en Li-Polymère NMC ultra haute performance de STARD et à une puissance de décharge combinée de 1 050 kW (1 400 chevaux), la SuperVan 4.2 est prêt à démontrer la puissance des véhicules électriques tout en maximisant l’utilisation de l’énergie grâce à une nouvelle performance de régénération de 600 kW.

Parmi les autres caractéristiques visant à optimiser les performances du véhicule, citons un intérieur de course minimaliste, des jantes forgées en magnésium avec des pneus de course Pirelli P Zero, des arbres de transmission améliorés, un pare-brise en plexiglas et un système de freinage régénératif actualisé avec des disques de frein en céramique de carbone.

L’emblématique course de côte internationale de Pikes Peak, un parcours difficile comprenant 156 virages, un dénivelé de 4 725 pieds et une ligne d’arrivée à 14 115 pieds au-dessus du niveau de la mer, aura lieu le dimanche 25 juin.