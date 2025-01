La finale des Prix World Car of the Year 2025 débute avec l’annonce des dix et cinq premiers finalistes

Les finalistes des World Car Awards 2025 ont été annoncés dans six catégories, dont les WCOTY et les VE.

Les finalistes de la catégorie WCOTY comprennent l’Audi A5, la Kia EV3 et la Toyota Camry, sélectionnées parmi 52 concurrentes.

Les experts en design présélectionnent le Toyota Land Cruiser et le Volkswagen ID. Buzz pour le prix du design automobile mondial de l’année.

Les gagnants seront révélés au NYIAS le 16 avril 2025, à l’occasion du 20e anniversaire du concours.

Les 2025 World Car Finals, organisés par Brembo, ont débuté aujourd’hui avec l’annonce des dix premiers et des cinq premiers finalistes dans six catégories de véhicules. Les lauréats seront dévoilés lors de la cérémonie de remise des World Car Awards au salon international de l’automobile de New York (NYIAS) le 16 avril 2025.

Un jury composé de 96 journalistes automobiles de 30 pays a sélectionné les finalistes par un vote à bulletin secret. KPMG a compilé les résultats, garantissant ainsi la transparence du processus de vote. Daniele Schillaci, PDG de Brembo, a félicité les finalistes, soulignant la concordance entre les valeurs de Brembo et la reconnaissance de l’innovation par les World Car Awards.

Voiture mondiale de l’année (WCOTY) :

Les finalistes ont été sélectionnés parmi 52 candidats :

Audi A5/S5 BMW X3 Ford Mustang Hyundai Inster/Casper Electric Kia EV3 Mini Cooper électrique Suzuki Swift Toyota Camry Toyota Land Cruiser/Land Cruiser 250 Volkswagen Tiguan / Tayron



Véhicule électrique mondial (EV) :

Les finalistes sont sélectionnés parmi 31 candidats :

Hyundai Inster/Casper Electric Kia EV3 Porsche Macan électrique Volkswagen ID. Buzz Volvo EX90



Voiture de performance mondiale :

Les finalistes sont sélectionnés parmi 17 candidats :

Bentley Continental GT Speed BMW M5 Ford Mustang Porsche 911 Carrera GTS Porsche Taycan Turbo GT



Voiture urbaine mondiale :

Finalistes sélectionnés parmi 12 candidats :

BYD Seagull / Dolphin Mini Hyundai Inster/Casper Electric Mini Cooper Mini Cooper électrique Suzuki Swift



Prix mondial du design automobile de l’année :

Cinq finalistes présélectionnés par un jury d’experts :

Baojun Yunduo/Cloud/MG Windsor EV Kia EV3 Mini Cooper Toyota Land Cruiser Volkswagen ID. Buzz



Les finalistes du Top 3 mondial seront annoncés le 4 mars 2025 par l’intermédiaire de World Car TV. Les gagnants des six catégories seront dévoilés lors de la cérémonie du NYIAS le 16 avril 2025. Cette année marque le 20e anniversaire du partenariat entre les World Car Awards et le salon.