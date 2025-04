La Colombie-Britannique mettra fin aux rabais pour véhicules électriques le 15 mai

La fin du programme Go Electric soulève des inquiétudes dans l’industrie automobile, qui réclame un ajustement des politiques.

Le programme de rabais pour véhicules zéro émission (VZE) prendra fin le 15 mai, retirant jusqu’à 4 000 $ en incitatifs.

L’Association des constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada affirme que cette décision nuit à l’atteinte des cibles de VZE.

L’industrie demande au gouvernement provincial de suspendre le mandat VZE et de favoriser l’accessibilité financière.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique mettra fin à son programme de rabais Go Electric pour les véhicules de promenade le 15 mai, éliminant ainsi un incitatif important pour l’achat de véhicules zéro émission (VZE).

La décision a été vivement critiquée par l’Association des constructeurs mondiaux d’automobiles du Canada, qui représente plusieurs fabricants internationaux. Son président-directeur général, David Adams, a déclaré que ce retrait rendrait plus difficile le respect des cibles obligatoires d’adoption de VZE imposées par la province.

« Le mandat VZE de la Colombie-Britannique est l’un des plus ambitieux au monde, et le gouvernement vient de compliquer davantage la tâche des constructeurs pour y parvenir », a affirmé Adams.

Il presse le gouvernement provincial de suspendre temporairement son mandat VZE et de collaborer avec les acteurs de l’industrie afin de concilier les objectifs climatiques avec la réalité économique.

« Les constructeurs investissent massivement pour appuyer la transition vers l’électrification, mais les obstacles sont nombreux. Nous avons besoin de politiques qui stimulent la demande pour les VZE, pas de mesures qui découragent les consommateurs », a-t-il ajouté.

Le programme Go Electric offrait auparavant jusqu’à 4 000 $ de rabais à l’achat de véhicules électriques admissibles. Il faisait partie d’un ensemble d’incitatifs visant à accélérer l’adoption des VZE dans une province qui applique certaines des réglementations environnementales les plus strictes au Canada.

Cette annulation survient dans un contexte de préoccupations croissantes sur l’abordabilité des véhicules électriques. La hausse des prix et l’inflation influencent les décisions d’achat, et les représentants de l’industrie estiment que la disparition des incitatifs financiers risque de freiner l’intérêt des consommateurs et de ralentir les progrès vers les objectifs de réduction des émissions.

Le gouvernement provincial n’a pas annoncé de programme de remplacement ni précisé si d’autres formes de soutien seront mises en place pour accompagner les consommateurs dans la transition vers les VZE.

