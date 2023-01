La coentreprise Honda-Sony dévoile Afeela, une nouvelle marque électrique

La première voiture Afeela sera disponible en précommande en 2025.

La berline sera assemblée aux États-Unis.

La voiture sera dotée d’un rouage intégral.

Ce n’est pas la première fois qu’un véhicule électrique co-développé par Honda et Sony est dévoilé au grand public, mais cette année, à l’occasion du CES de Las Vegas, cette co-entreprise a effectué un pas dans la bonne direction.

En effet, la présentation de cet autre prototype au design épuré s’accompagne même d’une nouvelle marque automobile, les deux partenaires qui ont décidé de baptisé celle-ci Afeela. Le PDG de la coentreprise, M. Yasuhide Mizuno, a même déclaré que la version de production de cette berline électrique serait rendue disponible au premier semestre 2025 avec l’ouverture des précommandes.

Les consommateurs nord-américains pourront quant à eux mettre la main sur cette première voiture Afeela à partir du printemps 2026.

« Afeela représente notre concept de relation interactive, où les gens ressentent la sensation de mobilité intelligente et où la mobilité peut détecter et comprendre les gens et la société en utilisant des technologies de détection et d’IA (Intelligence Articifielle) », a-t-il déclaré.

Au premier coup d’œil, la silhouette de cette berline aérodynamique est assez simpliste avec cette ligne de fenestration quasi-horizontale et cette ligne de toit courbée d’un bout à l’autre. Aux deux extrémités, on retrouve ces deux bandes lumineuses pour l’éclairage et le freinage, mais aussi pour communiquer avec les piétons et les autres automobilistes. À ce chapitre, il faudra attendre avant d’en savoir plus sur cette coquille extérieure que Honda et Sony se plaisent à décrire comme un « Media Bar ». Finalement, ces grandes jantes de 21 pouces – et optimisées pour l’aérodynamisme – complètent ce premier tour virtuel de la berline.

À l’intérieur, l’habitacle est bien entendu habillé d’une planche de bord riche en écrans. La planche de bord, d’ailleurs, est tapissée d’écrans avec ce petit volant découpé et même deux autres écrans reliés à des caméras extérieures qui jouent le rôle de nos rétroviseurs traditionnels. Derrière, il y a aussi deux autres écrans attachés aux dossiers des deux sièges avant pour divertir ceux et celles qui prennent place à la deuxième rangée. Entre les deux passagers avant, il y a aussi cette console flottante qui se termine par cette large molette pour naviguer à travers les multiples applications proposées dans ce système de divertissement.

La berline est également équipée de pas moins de 45 caméras et capteurs, ce qui ne devrait pas nuire lorsque sera venu le temps d’activer les systèmes d’aide à la conduite. La coentreprise a aussi confirmé que la voiture serait capable d’une autonomie de conduite de niveau 3 pour les autoroutes et de niveau 2 en ville.

On devrait en apprendre plus au fil des prochains mois sur cette première incursion de cette nouvelle marque Afeela créée de toutes pièces par Sony et Honda. Avec le passé hautement technologique des deux marques nipponnes, cette nouvelle venue pourrait réussir là où d’autres nouvelles marques ont échouées depuis quelques années.

