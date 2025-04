La CADA dévoile un cadre automobile en cinq volets en réponse aux pressions tarifaires américaines

La CADA présente ses priorités réglementaires pour soutenir les concessionnaires, les consommateurs et la compétitivité face aux pressions commerciales des États-Unis.

Le cadre de la CADA propose cinq changements réglementaires pour contrer l’inaccessibilité croissante des véhicules et les perturbations liées au commerce international.

L’association réclame la fin des mandats liés aux véhicules électriques (VE) et l’abolition de la taxe sur les véhicules de luxe.

Elle demande également le remboursement de 10 millions de $ dus aux concessionnaires dans le cadre du programme fédéral pour les VE.

L’Association des automobilistes du Canada (CADA) a présenté à Ottawa un nouveau « Cadre de compétitivité automobile », exposant les priorités réglementaires à adopter par le prochain gouvernement fédéral. Cette annonce survient dans un contexte d’inquiétudes croissantes liées à l’accessibilité des véhicules pour les consommateurs et aux effets des tarifs douaniers américains sur l’industrie automobile canadienne.

Représentant plus de 3 200 concessionnaires qui emploient 178 000 Canadiens, la CADA affirme que ce cadre répond aux pressions économiques et à l’incertitude réglementaire. « Le Cadre de compétitivité automobile de la CADA propose des actions concrètes que nous encourageons le prochain gouvernement fédéral à prendre pour protéger les consommateurs, les petites entreprises et l’économie », a déclaré Tim Reuss, président-directeur général de la CADA.

Le cadre présente cinq recommandations clés :

Mettre fin aux mandats pour les véhicules électriques (VE)

La CADA soutient que le déploiement des VE au Canada est au ralenti en raison du manque de croissance des infrastructures et de la diminution des incitatifs fédéraux et provinciaux. Bien que l’intérêt des consommateurs ait augmenté, l’offre et le soutien ne suivent pas. Élargir l’acceptation des normes mondiales pour les véhicules

La CADA recommande au Canada de reconnaître les certifications de conformité des véhicules provenant de l’Union européenne, du Japon et de la Corée du Sud. Cela permettrait d’accroître le choix pour les consommateurs sans riposter aux mesures tarifaires américaines. Empêcher les banques d’entrer sur le marché de la location au détail

Le cadre s’oppose à toute modification de la Loi sur les banques qui permettrait aux grandes banques de louer directement des véhicules aux consommateurs. La CADA prévient que cela créerait des conflits d’intérêts, puisque ces mêmes banques financent déjà les inventaires de nombreux concessionnaires indépendants. Abolir la taxe sur les véhicules de luxe

Selon la CADA, cette taxe fédérale, introduite récemment, n’a pas atteint ses objectifs. L’association affirme qu’elle est inefficace, coûteuse à administrer et souvent contournée par les consommateurs. Rembourser les incitatifs IZEV avancés par les concessionnaires

La CADA exige le remboursement d’environ 10 millions de $ en incitatifs pour les VE que les concessionnaires ont avancés dans le cadre du programme fédéral pour les véhicules zéro émission (iZEV). Le programme a été abruptement interrompu en janvier 2025 à la suite d’un afflux massif de demandes émanant d’un seul constructeur basé aux États-Unis.

La CADA presse le gouvernement d’agir rapidement alors que les conditions du marché se détériorent en raison des tensions commerciales et des contraintes liées à l’accessibilité. Tout en saluant la retenue d’Ottawa face aux tarifs américains, l’association met en garde contre une instabilité croissante si aucun soutien politique n’est accordé.

Ce Cadre de compétitivité automobile vise à orienter les plateformes électorales en vue des prochaines élections fédérales. La CADA n’a toutefois pas précisé si des ministères ou agences gouvernementales s’étaient engagés à adopter ses propositions.