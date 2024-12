La BMW M4 de nouvelle génération devient électrique grâce à la plateforme ZA2 et sera lancée après 2028

BMW M présente sa première M4 Coupé entièrement électrique, dotée d’une grande puissance et d’une nouvelle technologie EV.

La BMW M4 électrique (ZA2) sera lancée après 2028 en tant que véhicule électrique autonome sans variante à combustion.

Construite sur la plateforme Neue Klasse, elle partagera la batterie et le groupe motopropulseur avec la M3 électrique.

Un design futuriste est attendu, avec plus de détails sur les projets de BMW en matière de véhicules électriques en 2025.

BMW M a fait part de son intention d’introduire la toute première M4 Coupé électrique, sous le nom de code ZA2, après 2028. Le nouveau modèle s’éloignera de ses prédécesseurs à moteur à combustion interne.

La M4 électrique n’aura pas de moteur à combustion, ce qui la distingue de la future M3 électrique (ZA0). Cette dernière sera également proposée en option avec un moteur à essence sous le nom de code G84.

La M4 électrique partagera la plateforme Neue Klasse de BMW avec la BMW i4 NA2, dont la sortie est prévue en 2028. Contrairement aux modèles M4 précédents, la ZA2 ne sera pas basée sur un véhicule de série à combustion interne.

La voiture devrait intégrer la même technologie de batterie, les mêmes moteurs et les mêmes systèmes informatiques avancés que la M3 électrique. Le superordinateur « Heart of Joy » de BMW, qui intègre la gestion du groupe motopropulseur et de la dynamique de conduite dans une plateforme unifiée, sera un élément clé.

Les performances ne sont pas divulguées, mais la M3 électrique devrait générer environ 700 chevaux, ce qui donne une idée de la puissance potentielle de la M4 électrique. Les spéculations concernant une variante de 1 340 chevaux n’ont pas été confirmées, bien que l’architecture Neue Klasse de BMW puisse supporter des configurations aussi performantes.

La M4 électrique devrait également inaugurer une nouvelle orientation audacieuse en matière de design. Elle s’éloignera de l’esthétique traditionnelle de la combustion interne, ce qui peut être une bénédiction ou non. BMW devrait mettre l’accent sur le minimalisme et le style futuriste pour la M4 électrique, ciblant ainsi une nouvelle génération d’acheteurs.

D’autres détails sur la gamme M électrique de BMW sont attendus en 2025, alors que la société continue d’élargir son portefeuille de véhicules électriques.

Source : BMW Blog