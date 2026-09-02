Galerie photo : Les 10 plus grands succès automobiles de tous les temps

Alors que la plupart des appellations automobiles s’éteignent après quelques années sur le marché, certaines ont résisté à l’épreuve du temps, perdurant pendant des décennies et ornant des modèles très populaires.

Lorsqu’on pense à d’immenses volumes de production étalés sur plusieurs années, des noms comme Corolla et Coccinelle (Beetle) viennent immédiatement à l’esprit, mais d’autres s’avèrent plus surprenants, souvent parce qu’ils se sont bien vendus à l’échelle mondiale plutôt que sur quelques marchés isolés.

Dans bien des cas, ces chiffres sont également gonflés par les constructeurs qui apposent le même nom sur divers véhicules qui n’ont par ailleurs aucun lien technique à travers le monde.

Cette galerie photo met en lumière les 10 appellations automobiles qui ont cumulé le plus d’unités vendues à l’échelle planétaire depuis l’invention de l’automobile.

10- Honda Accord – Environ 20 millions de voitures vendues depuis 1976

First-Generation 1976 Honda Accord 1985 Honda Accord Sedan. 1985 Honda Accord SE-i Sedan. 1988 Honda Accord LXi Coupe. 1992 Honda Accord EX Coupe. 1991 Honda Accord LX Wagon. 1996 Honda Accord LX V6 Sedan. 2001 Honda Accord Coupe 2000 Honda Accord Sedan LX. 2002 Honda Accord SE 2007 Honda Accord Coupe EX-L 2007 Honda Accord Sedan EX-L 2007 Honda Accord Sedan EX-L 2003 Honda Accord Sedan 2008 Honda Accord LX-P Sedan 2008 Honda Accord EX-L V6 Sedan 2013 Honda Accord Sport Sedan. 2013 Honda Accord Sport Sedan. 2023 Honda Accord.

Lancée en 1976 sous la forme d’une compacte à hayon trois portes avant de migrer vers une plateforme de berline intermédiaire, la Honda Accord a cumulé environ 20 millions d’unités vendues à l’échelle mondiale à travers onze générations. L’Accord a franchi une étape majeure en 1982 en devenant la première voiture particulière d’une marque étrangère fabriquée aux États-Unis, au sein de l’usine d’assemblage Honda de Marysville, dans l’Ohio. Ce programme de production locale a prouvé que les méthodes japonaises de production sans gaspillage et de gestion de la qualité pouvaient être appliquées efficacement dans des installations nord-américaines. L’Accord est devenue le véhicule japonais le plus vendu aux États-Unis de 1982 à 1997, et a été le premier modèle de marque étrangère à dominer le classement annuel des ventes de voitures particulières aux États-Unis en 1989. Par ailleurs, le nom Accord a également rencontré un franc succès en Europe au fil des ans, où il désignait généralement des berlines un peu plus compactes et dynamiques qu’en Amérique du Nord. Les itérations modernes continuent de connaître un succès honorable, même si les multisegments et les VUS ont nettement détrôné les berlines intermédiaires au sommet des ventes.

9- Toyota Hilux – Plus de 21 millions de camionnettes vendues depuis 1968

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Entré en production en mars 1968, le Toyota Hilux a dépassé les 21 millions d’unités vendues cumulées à travers le monde sur huit générations. Le Hilux représente l’appellation de camionnette intermédiaire à châssis en échelle la plus produite de l’histoire automobile. Conçu avec un châssis à longerons, des suspensions renforcées et des groupes motopropulseurs diesel éprouvés, le Hilux s’est imposé sur les marchés d’Afrique, d’Australasie, du Moyen-Orient, d’Asie du Sud-Est et d’Amérique latine. Sa simplicité mécanique et sa robustesse structurelle sous de lourdes charges de travail en ont fait le choix par défaut pour les parcs industriels, les chantiers d’extraction de ressources et le secteur agricole commercial. Au fil de son cycle de vie, Toyota a élargi l’attrait du modèle en introduisant des configurations à double cabine, des boîtes de vitesses automatiques et des éléments de confort intérieur, permettant au Hilux de séduire le marché récréatif tout en préservant sa clientèle commerciale de base. Bien qu’il ait été remplacé en Amérique du Nord dans les années 1990 par le Tacoma, plus imposant et développé localement, le Hilux demeure plus populaire que jamais sur la majorité des autres marchés mondiaux.

8- Volkswagen Coccinelle Type 1 – 21 529 464 voitures vendues entre 1938 et 2003

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Fabriquée de 1938 jusqu’en juillet 2003, la Volkswagen Coccinelle originale a enregistré 21 529 464 ventes sur une seule et même plateforme mécanique. Le 17 février 1972, l’assemblage de la 15 007 034e Coccinelle a permis à Volkswagen de surpasser le record de production jusqu’alors détenu par la Ford Modèle T. La Coccinelle reposait sur un moteur quatre cylindres à plat à refroidissement par air monté à l’arrière, une propulsion arrière et un châssis à plancher en acier combiné à une silhouette emblématique. Contrairement à tous les autres véhicules de cette liste, la Coccinelle a conservé sa disposition fondamentale, la géométrie de sa suspension et son architecture de base tout au long de ses 65 ans de carrière, ce qui signifie que le modèle d’origine détient toujours le record de ventes pour un véhicule unique sans refonte majeure. Bien que les ventes en Europe et en Amérique du Nord aient cessé avec la fin de la production allemande en 1979, l’assemblage s’est poursuivi à l’usine mexicaine de Puebla jusqu’en 2003 pour répondre à la demande continue de transport économique et robuste dans les marchés émergents. Évidemment, le nom a été relancé en Europe et en Amérique du Nord en 1998 avec la New Beetle, ajoutant à la renommée de l’appellation bien au-delà des 21,5 millions d’exemplaires originaux vendus.

7- Ford Fiesta – Plus de 22 millions de voitures vendues entre 1976 et 2023

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Si la Ford Fiesta a enregistré des ventes honorables en Amérique du Nord au cours de ses deux périodes de commercialisation (de 1978 à 1980, puis de 2011 à 2019), elle a connu un succès phénoménal en Europe, dominant régulièrement les palmarès mensuels de ventes tout au long d’un cycle de vie entamé en 1976 et achevé en 2023. La sous-compacte de Ford s’est également hissée en tête des ventes au Royaume-Uni durant 12 années consécutives, de 2009 à 2020, après avoir décroché ce titre à de nombreuses reprises dans les années 1990. La Fiesta a constitué la première citadine à traction avant produite en grande série par Ford Europe et l’un des premiers exemples de la philosophie « One Ford ». Assemblée dans des usines en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne, au Brésil et en Afrique du Sud, la Fiesta associait un coût d’acquisition abordable à un châssis dynamique, allant de déclinaisons économiques pour les trajets quotidiens à des références sportives comme les Fiesta XR2 et Fiesta ST. Ford a abandonné cette appellation en 2023 afin de réaffecter les capacités de production de son site de Cologne à la fabrication de VUS 100 % électriques.

6- Toyota Camry – Plus de 22 millions de voitures vendues depuis 1982

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Mise en production en 1982 pour succéder à la Corona à propulsion arrière, la Toyota Camry s’est imposée comme une référence mondiale parmi les berlines intermédiaires, cumulant plus de 22 millions d’exemplaires vendus à travers dix générations. La Camry a connu son adoption commerciale la plus spectaculaire en Amérique du Nord, où elle a été la voiture particulière la plus vendue aux États-Unis pendant 15 années consécutives jusqu’en 2016, tout en maintenant de solides volumes par la suite. Conçue autour du silence de roulement, du confort et d’une grande fiabilité mécanique, la Camry s’est imposée tant auprès des ménages que des parcs commerciaux sur plus de 100 marchés. Alors que la baisse de la demande intérieure pour les berlines traditionnelles a incité Toyota à cesser ses ventes au Japon en 2023 pour privilégier les multisegments, la production mondiale se poursuit aux États-Unis et en Chine, les neuvième et dixième générations adoptant exclusivement des motorisations hybrides.

5- Honda Civic – Plus de 28 millions de voitures vendues depuis 1972

Honda Civic | Photo: Honda Honda Civic | Photo: Honda Honda Civic | Photo: Honda Honda Civic | Photo: Honda Honda Civic | Photo: Honda Honda Civic | Photo: Honda Honda Civic | Photo: Honda Honda Civic | Photo: Honda Honda Civic | Photo: Honda Honda Civic | Photo: Honda Honda Civic | Photo: Honda Honda Civic | Photo: Honda Honda Civic | Photo: Honda Honda Civic | Photo: Honda Honda Civic | Photo: Honda Honda Civic | Photo: Honda Honda Civic | Photo: Honda Honda Civic | Photo: Honda Honda Civic | Photo: Honda Honda Civic | Photo: Honda Honda Civic | Photo: Honda Honda Civic | Photo: Honda Honda Civic | Photo: Honda Honda Civic | Photo: Honda Honda Civic | Photo: Honda Honda Civic | Photo: Honda Honda Civic | Photo: Honda Honda Civic | Photo: Honda Honda Civic | Photo: Honda Honda Civic | Photo: Honda Honda Civic | Photo: Honda Honda Civic | Photo: Honda Honda Civic | Photo: Honda

Lancée en juillet 1972, la Honda Civic a permis à Honda d’asseoir sa stature de constructeur automobile d’envergure internationale. Avec des ventes mondiales cumulées dépassant les 28 millions d’unités réparties sur onze générations, la Civic est reconnue pour l’optimisation de son espace intérieur et la conception de ses motorisations. La Civic a connu un succès précoce lors de la crise pétrolière de 1973 grâce à son économie de carburant et à son moteur CVCC (Compound Vortex Controlled Combustion), capable de respecter les normes sévères du Clean Air Act américain sans exiger de convertisseur catalytique. Au cours des cinquante années suivantes, le modèle est passé d’une sous-compacte économique à hayon à une gamme complète de berlines compactes, de modèles à hayon et de sportives de référence telles que les Civic Si et Type R. Une fabrication décentralisée au Japon, au Canada, aux États-Unis, en Europe et en Asie du Sud-Est a permis à Honda de se prémunir contre les fluctuations de devises tout en répondant aux préférences régionales de gabarit. À l’instar de l’Accord, le nom Civic a parfois été utilisé simultanément pour des modèles distincts selon les marchés.

4- Volkswagen Passat – Plus de 34 millions de voitures vendues depuis 1973

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Apparue en 1973 en tant que véhicule intermédiaire dérivé de l’Audi 80, la Volkswagen Passat a totalisé plus de 34 millions de ventes sur neuf générations de modèles. Elle constitue la deuxième appellation la plus vendue de l’histoire de Volkswagen, surpassant le volume global de la Coccinelle originale. Cette performance peut surprendre les Nord-Américains, mais le nom Passat n’a été introduit aux États-Unis et au Canada qu’avec la troisième génération en 1990, près de vingt ans après le lancement du modèle d’origine, vendu sur ces marchés sous le nom de Dasher. La Passat a servi d’étendard à Volkswagen pour intégrer un niveau supérieur de confort et d’ingénierie dans le segment grand public des intermédiaires en Europe, en Chine et en Amérique du Nord. Elle s’est déclinée en carrosseries berline, bicorps et familiale (break). Face à l’évolution du marché mondial privilégiant les multisegments aux berlines, Volkswagen a restreint la Passat européenne et internationale à une carrosserie exclusivement familiale en 2019, tout en abandonnant la version nord-américaine qui s’était scindée du reste de la gamme en 2011.

3- Volkswagen Golf – Plus de 37 millions de voitures vendues depuis 1974

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Lancée en 1974 comme la remplaçante à moteur et traction avant de la Coccinelle à moteur arrière, la Volkswagen Golf a redéfini le standard des compactes à hayon en Europe. Célébrant son 50e anniversaire en 2024 avec plus de 37 millions d’unités livrées sur huit générations, la Golf demeure la voiture européenne la plus produite de l’histoire. Dessinée sous la direction de Giorgetto Giugiaro, la Golf Mk1 (commercialisée sous le nom de Rabbit en Amérique du Nord) a optimisé l’espace à bord malgré un encombrement extérieur restreint grâce à un groupe motopropulseur transversal. En cinq décennies, Volkswagen a décuplé l’attrait de la gamme avec des variantes sportives légendaires comme les Golf GTI et Golf R, ainsi que des versions familiales et des déclinaisons diesel et électriques. La Golf a également servi de tremplin technologique de masse pour plusieurs innovations du groupe Volkswagen, notamment l’architecture modulaire MQB, les boîtes de vitesses à double embrayage et l’injection directe turbodiesel.

2- Ford Série F – Plus de 43 millions de camionnettes vendues depuis 1948

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Apparue en 1948 avec la gamme d’après-guerre « Bonus-Built », la Ford Série F constitue le véritable moteur de volume et de rentabilité de la Ford Motor Company depuis plus de sept décennies. Répartie sur quatorze générations, la production totale a dépassé les 40 millions d’exemplaires au début de 2022 et franchit désormais les 43 millions d’unités. La Série F doit ce statut à sa domination sans partage en Amérique du Nord, où elle demeure la camionnette la plus vendue depuis plus de 46 années consécutives et le véhicule le plus vendu toutes catégories confondues depuis plus de quarante ans. Ford a bâti ce volume sur la polyvalence de sa plateforme, étendant l’appellation des camionnettes légères demi-tonne (le F-150) jusqu’aux châssis-cabines commerciaux moyens et lourds (du F-250 au F-750). Cette modularité a permis de séduire aussi bien les parcs commerciaux que les particuliers aisés. Sur les dernières générations, Ford a consolidé ses volumes en adoptant des panneaux de carrosserie en aluminium haute résistance, des suspensions arrière multibras, des groupes motopropulseurs hybrides et la version 100 % électrique F-150 Lightning.

1- Toyota Corolla – Plus de 50 millions de voitures vendues depuis 1966

Corolla Wagon 1985 Toyota Corolla 1988 Toyota Tercel, 4WD Camry 2003 Toyota Corolla LE.

Lancée en novembre 1966, la Toyota Corolla est rapidement devenue le véhicule le plus vendu au monde dès 1974, avant de surpasser officiellement le record de ventes cumulées de la Volkswagen Coccinelle en 1997. L’appellation a franchi la barre des 50 millions d’unités en juillet 2021 et compte douze générations distinctes. La trajectoire commerciale de la Corolla illustre parfaitement comment une réinvention technique continue garantit une suprématie durable sur le marché. Le modèle original de 1966 était une berline sous-compacte à propulsion dotée d’un empattement de 2 286 mm et d’un moteur de 1,1 litre, conçue pour accompagner la motorisation de masse du Japon d’après-guerre. Les itérations contemporaines ne partagent aucun composant mécanique ou structurel avec leur aînée, s’appuyant sur la plateforme modulaire TNGA (Toyota New Global Architecture) avec des motorisations hybrides électrifiées, des aides actives à la conduite et des dérivés multisegments comme la Corolla Cross. En misant constamment sur un faible coût total de possession, une durabilité mécanique et un assemblage localisé en Amérique du Nord, en Europe, en Asie et en Afrique, Toyota a immunisé le modèle contre les crises économiques régionales. Là encore, Toyota a accentué le succès du nom en l’apposant simultanément sur plusieurs modèles distincts partout sur la planète.

Mention honorable : La Ford Modèle T – Plus de 15 millions de voitures vendues entre 1908 et 1927

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Fabriquée de 1908 à 1927 à plus de 15 millions d’exemplaires, la Ford Modèle T représente le catalyseur fondateur du transport de masse moderne et de la production industrielle à la chaîne. En démocratisant le principe de la chaîne de montage mobile dans l’industrie automobile, Henry Ford a transformé l’automobile — autrefois produit de grand luxe réservé à une élite fortunée — en un outil quotidien et abordable pour le grand public. La Modèle T a atteint un niveau de pénétration sans équivalent : à son apogée en 1914, on estimait que neuf voitures sur dix en circulation dans le monde étaient des Ford. Elle est devenue le premier véhicule de l’histoire à franchir les paliers de 1, 5, 10 et 15 millions d’exemplaires produits. Devenue officiellement la voiture la plus vendue au monde en 1915, elle a conservé cette couronne pendant près de six décennies jusqu’à ce que la Volkswagen Coccinelle la dépasse en 1972, conservant son record 45 ans après l’arrêt de sa fabrication. En plus d’universaliser la mobilité individuelle, le châssis polyvalent de la Modèle T s’est décliné en voitures de tourisme, fourgonnettes de livraison et camionnettes roadster, posant les bases utilitaires et structurelles qui mèneront directement aux prolifiques gammes de camionnettes telles que la Ford Série F. À l’instar de la Coccinelle originale, la totalité de ces ventes revient à un modèle unique demeuré pratiquement inchangé tout au long de sa production.