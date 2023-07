Kia présente le nouveau Sorento 2025

Le Sorento fait peau neuve à l’intérieur comme à l’extérieur

Le lifting rend le Sorento plus robuste et plus haut de gamme

Kia vient de dévoiler un Sorento modernisé sur des photos prises sur le marché national. Le Kia Sorento 2025 reçoit un nouveau nez basé sur le langage de design Opposites United de la marque, ainsi qu’un intérieur amélioré avec un nouvel écran incurvé.

La calandre du nouveau bouclier avant est plus grande et plus audacieuse qu’auparavant, et elle est flanquée de feux de circulation à D.E.L. dans un nouveau design de phares. Il est beaucoup plus Telluride que le nouveau Niro, et la face avant s’harmonise bien avec le reste de la silhouette. Les changements à l’arrière sont moins importants, mais les nouveaux feux arrière ajoutent encore plus de détails pour un look haut de gamme. Une nouvelle fausse plaque de protection à l’arrière vient équilibrer les feux arrière avec un peu plus de robustesse.

À l’intérieur, le Sorento 2025 reçoit un nouvel écran panoramique incurvé. Cet écran incurvé, doté d’un écran central de 12,3 pouces, fait son apparition dans toute la gamme Kia. Le reste du tableau de bord ressemble beaucoup plus au nouveau Telluride avec des bouches d’aération fines et des matériaux que Kia qualifie de plus haut de gamme. Le matelassage, en particulier, est très haut de gamme pour la marque coréenne. Parmi les nouvelles technologies ajoutées, citons le démarrage par empreinte digitale et le paiement à la voiture.

Kia n’a pas donné de détails sur le groupe motopropulseur, et les offres du marché coréen (y compris un diesel) ne sont pas vraiment pertinentes ici de toute façon. La marque devrait en dire plus dans le courant de l’année, alors qu’elle s’apprête à commercialiser le Kia Sorento, qui a été rafraîchi.