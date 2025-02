Kia dévoile le design extérieur du PV5 avant sa première mondiale

Le véhicule électrique de taille moyenne sera lancé dans le cadre de la nouvelle stratégie commerciale PBV de Kia.

Kia dévoile le design extérieur des modèles PV5 Passenger et Cargo, son premier véhicule électrique dédié.

Le PV5 met l’accent sur la flexibilité, la personnalisation et la modularité pour répondre aux divers besoins des clients.

La gamme complète du PV5 et la stratégie commerciale PBV seront dévoilées lors du Kia EV Day 2025 en Espagne.

Kia Corporation a officiellement révélé le design extérieur de ses prochains modèles PV5 Passenger et Cargo avant le Kia EV Day 2025 à Tarragone, en Espagne. Le PV5 est le premier véhicule de la nouvelle stratégie Platform Beyond Vehicle (PBV) de Kia, qui vise directement la mobilité des personnes et des entreprises.

Présenté en avant-première au CES 2024 sous le nom de Concept PV5, ce véhicule électrique de taille moyenne est conçu de manière modulaire pour s’adapter à différents cas d’utilisation. Kia prévoit d’introduire plusieurs configurations du PV5,

L’extérieur contemporain et géométrique du PV5 le distingue des véhicules utilitaires légers conventionnels. Selon Kia, sa philosophie de conception, « Opposites United », influence l’esthétique audacieuse et futuriste du PV5.

PV5 Passager

La variante PV5 Passager met l’accent sur la visibilité avec une esthétique moderne, avec de grandes surfaces vitrées encadrées par des vitres noires graphiques. Sa ceinture de caisse basse favorise l’ouverture, tandis que des revêtements géométriques noirs robustes relient l’aspect high-tech de l’habitacle à la robustesse de la partie inférieure de la carrosserie.

Parmi les autres éléments, citons:

L’éclairage de signature et les accents de phares noirs élégants pour un attrait moderne.

Porte arrière relevable au-dessus d’un pare-chocs renforcé pour plus de praticité.

La continuité horizontale de la couleur de la carrosserie, des côtés à l’arrière, pour un aspect visuel unifié.

PV5 Cargo

Conçu pour optimiser l’espace, le modèle PV5 Cargo adopte un profil plus caissonné pour maximiser la capacité de chargement. Tout en conservant le design géométrique du modèle Passager, il offre :

Deux portes arrière à ouverture latérale pour faciliter le chargement et le déchargement.

Une esthétique simplifiée et moderne qui met l’accent sur la fonctionnalité.

Un design arrière renforcé qui améliore la praticité tout en conservant une identité visuelle forte.

Présentation de l’EV Day de Kia

Le EV Day 2025 de Kia, prévu le 24 février à Tarragone, en Espagne, présentera la gamme complète des PV5, y compris les modèles dérivés et de conversion. La marque présentera également sa stratégie commerciale PBV plus large, axée sur la modularité et les applications futures.

De plus amples informations, notamment sur l’intérieur des véhicules et leurs spécifications, seront communiquées le 27 février. En mars, une vidéo officielle de l’événement sera disponible sur la chaîne YouTube mondiale de Kia.