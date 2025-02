Kia dévoile la EV4 berline quatre portes et à hayon avant la journée VE de Kia 2025

La toute nouvelle compacte électrique Kia EV4 va faire des vagues

Kia dévoile la berline quatre portes et la berline à hayon EV4, en avant-première de son design avant l’événement journée VE de Kia 2025.

L’EV4 suit le thème de design « Opposites United » de Kia, avec des lignes acérées et des éléments aérodynamiques.

La présentation complète du modèle, y compris ses spécifications, est prévue pour le 27 février 2025.

Kia Corporation a dévoilé le design extérieur des versions berline et bicorps de la future EV4 avant leur présentation en première mondiale lors de l’événement journée VE de Kia 2025 à Tarragone, en Espagne. L’EV4 intègre la philosophie de design « Opposites United » de Kia avec des lignes audacieuses et tranchantes.

La Kia EV4 2026 élargira la gamme de véhicules électriques de la marque et s’adressera à un plus large éventail de consommateurs. Karim Habib, responsable du design mondial de Kia, a décrit le modèle comme une étape vers la redéfinition des berlines électriques, déclarant qu’il offre « la modernité et l’aspect pratique qui définissent la famille Kia EV ».

La berline et la berline à hayon EV4 arborent la « Tiger Face » caractéristique de Kia, des phares alignés verticalement et la signature lumineuse « Star Map » de la marque. La berline adopte une silhouette fastback avec un capot bas et un long profil arrière, tandis que le hatchback offre une grande polyvalence avec un design compact mais audacieux.

La berline Kia EV4 2026 intègre un spoiler arrière en deux parties, des blocs optiques verticaux et des jantes usinées de 19 pouces. Dans le même temps, le hayon comprend un montant C noir contrasté, des lignes sculptées et une lunette arrière inclinée pour un look solide et contemporain.

Kia proposera également un modèle EV4 GT-Line doté d’éléments de design plus sportifs tels que des pare-chocs avant et arrière en forme d’ailes et des jantes de 19 pouces à motif triangulaire. Cette variante renforcera le caractère dynamique du véhicule tout en conservant la signature stylistique de la marque.

La Kia EV4 2026 sera officiellement présentée le 24 février 2025, lors du Kia EV Day à Tarragone, en Espagne. Le 27 février, la société prévoit de révéler les caractéristiques détaillées du design et les spécifications du produit. Une vidéo de l’événement sera diffusée sur la chaîne YouTube mondiale de Kia en mars.