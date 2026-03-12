Jeep montre à quel point le Recon se veut un véritable hors route avec une idée de treuil novatrice

Un brevet de Stellantis décrit une technique unique de montage interne d’un treuil conçue pour des véhicules électriques comme le futur Jeep Recon.

Stellantis a breveté un treuil interne pour véhicule électrique monté dans le coffre avant plutôt que dans le pare-chocs.

Le concept pourrait protéger l’équipement de récupération tout en améliorant l’intégration et l’efficacité aérodynamique.

Les dessins du brevet laissent entrevoir une application possible pour le futur véhicule électrique hors route Jeep Recon.

Un brevet publié de Stellantis auprès de l’United States Patent and Trademark Office (USPTO) décrit un système de treuil monté à l’interne pour un véhicule électrique, soulevant la possibilité que le futur Recon de Jeep puisse éventuellement proposer un équipement de récupération intégré en usine et dissimulé sous le capot, aussi appelé le coffre avant.

Le dépôt, soumis le 22 août 2024, décrit un treuil monté à l’intérieur du compartiment avant du véhicule plutôt qu’exposé sur le pare-chocs. Dans le brevet, l’unité est fixée aux longerons structurels du véhicule, tandis que le câble est acheminé vers l’avant et ressort par une ouverture dans la façade avant, soit la fente centrale dans ce cas-ci.

Cette intégration représente un écart clair par rapport aux configurations de treuil hors route conventionnelles. Sur la plupart des véhicules préparés pour les sentiers, le treuil est monté à l’externe sur le pare-chocs avant ou derrière celui-ci, où il demeure exposé à la boue, à l’eau, à la neige, à la poussière et aux impacts. Le concept de Stellantis place plutôt l’équipement à l’intérieur des limites de la carrosserie, ce qui pourrait réduire l’usure et aider à protéger les composants clés.

L’aménagement met en lumière les possibilités créées par l’architecture des véhicules électriques. Sans moteur à combustion traditionnel occupant le compartiment moteur, les constructeurs peuvent et ont réaffecté cet espace au rangement ou à des fonctions additionnelles. Dans ce cas-ci, le brevet montre le compartiment sous le capot servant de zone de montage pour l’équipement de récupération, soit dans l’espace du coffre avant ou à proximité de celui-ci.

Cela compte pour plus que la seule durabilité. Un treuil monté sur le pare-chocs nuit à l’aérodynamisme et ajoute du volume extérieur, alors qu’un système fermé garde une partie avant plus épurée. Pour un véhicule électrique hors route, même de modestes gains aérodynamiques peuvent favoriser l’efficacité et aider à préserver l’autonomie. N’oublions pas non plus que le poids du treuil sera positionné au-dessus des roues plutôt que bien devant elles, ce qui pourrait aussi améliorer l’agrément de conduite.

Le dépôt comprend des détails techniques qui laissent entendre que Stellantis réfléchit à de véritables besoins de récupération sur le terrain. Le brevet décrit un tambour entraîné par moteur, un engrenage pour la multiplication du couple, une base renforcée et une fixation directe à la structure du châssis. Ce type de montage est important sur des VUS électriques à batterie plus lourds, où les charges de récupération peuvent être considérables.

Le brevet ne nomme pas directement le Jeep Recon, mais les dessins illustrent un véhicule électrique dont l’avant ressemble de très près à la façade du Recon. Le Recon portera la désignation Trail Rated et combinera des portes amovibles aux priorités hors route traditionnelles de Jeep, ce qui fait d’un treuil intégré une caractéristique tout à fait logique.

Les documents soulignent aussi que le même concept pourrait être appliqué à l’arrière, avec le treuil logé dans un compartiment arrière et le câble acheminé à travers l’arrière du véhicule.

En guise de mot de la fin, le dépôt d’un brevet ne confirme pas une mise en production, mais nous admettons que l’idée est brillante.

Source: moparinsiders