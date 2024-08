INFINITI célèbre 35 ans de design à la semaine de l’automobile de Pebble Beach 2024

– INFINITI célèbre ses 35 ans de design à Pebble Beach, en s’inspirant des principes d’hospitalité japonais.

– Le QX80 2025 est dévoilé, mettant en valeur les plus récentes innovations en matière de design et de technologie d’INFINITI.

– INFINITI fait don d’un QX80 au profit de deux organismes de bienfaisance californiens pendant la semaine automobile de Pebble Beach.

INFINITI célèbre 35 ans de design ancré dans l’héritage japonais lors de la prestigieuse Pebble Beach Automotive Week 2024. L’événement comprend également le partenariat d’INFINITI avec MotorTrend pour la cinquième édition annuelle du Japanese Automotive Invitational (JAI), ainsi qu’un don caritatif d’un nouveau QX80 au profit de deux organismes californiens.

Au cœur de la philosophie de conception d’INFINITI se trouve le principe japonais de l’hospitalité, qui se manifeste dans l’accent mis par la marque sur la création d’expériences luxueuses et centrées sur le conducteur. Le QX80, avec sa version moderne de la calandre à double arche d’INFINITI et ses caractéristiques avancées telles que le chemin lumineux INFINITI et les poignées de porte automatiques, représente la plus récente évolution de cette approche.

Depuis son lancement en 1989, INFINITI a lancé plusieurs véhicules mémorables. La berline Q45, premier modèle d’INFINITI, a ouvert la voie à la volonté de la marque d’allier performance, confort et style novateur. Au fil des ans, d’autres modèles comme le multisegment FX50 et le VUS QX80 ont contribué à définir le langage stylistique unique d’INFINITI.

L’une des principales caractéristiques de la présence d’INFINITI à Pebble Beach est le Japanese Automotive Invitational, organisé conjointement avec MotorTrend. Cet événement a pour but de célébrer la culture, l’innovation et les performances de l’automobile japonaise, en mettant l’accent sur les véhicules historiques et culturellement significatifs.

Le JAI présente un éventail impressionnant de modèles japonais classiques et rares, dont une Datsun 2000 de 1969, une INFINITI M30 de 1991 et une Nissan Hakosuka GTR de 1971. Alfonso Albaisa, vice-président principal du design mondial de Nissan Motor Corporation, remettra le médaillon d’honneur à un véhicule remarquable pour sa contribution au design, à l’innovation et à l’impact culturel.

L’un des points forts de la présence d’INFINITI à Pebble Beach a été le lancement du tout nouveau INFINITI QX80 2025 à The Quail, A Motorsports Gathering. Ce VUS phare présente les dernières innovations de la marque en matière de design et de technologie. À l’intérieur, le QX80 met l’accent sur le luxe grâce à des matériaux de haute qualité et à une technologie de pointe. Le modèle représente une part importante de la renaissance des produits INFINITI, reflétant un mélange de savoir-faire artisanal et de commodité moderne. Dans le cadre de ses efforts de bienfaisance, INFINITI fera don d’un QX80 2025 à la Salinas Valley Health Foundation et à la Seneca Family of Agencies.

L’événement se déroulera dans le village du concours, du 15 au 18 août, et offrira aux invités l’occasion d’en apprendre davantage sur l’évolution du langage stylistique d’INFINITI et sur l’orientation future de la marque.