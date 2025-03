Hyundai va investir pas moins de 21 milliards aux États-Unis

Le premier geste se concentre sur cette nouvelle aciérie en Louisiane.

La production en sol américain sera accrue.

Depuis qu’il a pris possession de la Maison-Blanche, le président américain Donald Trump n’a pas chômé en annonçant une série de nouvelles politiques qui entraîne des répercussions à l’extérieur du territoire américain.

La guerre commerciale qui sévit actuellement entre les États-Unis et le Canada n’est pas une scénario idéal pour les constructeurs de l’automobile qui doivent jongler avec ces tarifs imposés lorsqu’un bien traverse la frontière.

Ces tarifs, qui compliquent la vie de millions d’habitants des deux côtés de la frontière, ont toutefois un effet sur les instances directrices de ces géants de l’automobile. Le constructeur Hyundai a d’ailleurs annoncé, à l’occasion d’un événement organisé à la Maison-Blanche en compagnie du président américain, qu’il allait investir pas moins de 5,8 milliards de dollars aux États-Unis.

L’injection massive servira à la construction d’une aciérie en Louisiane, qui produira plus de 2,7 millions de tonnes d’acier par an. « Et ce n’est qu’un début », a ajouté Trump, promettant une expansion encore plus grande à l’avenir.

À plus long terme, Hyundai prévoit accroître son investissement à environ 21 milliards au sud de la frontière canadienne, et ce, d’ici 2028. Cette offensive de Hyundai créerait 14 000 nouveaux emplois en plus d’augmenter la capacité de production de la marque. L’objectif du constructeur coréen est d’arriver à assembler plus de 1,2 million de véhicules annuellement aux États-Unis. Pour arriver à cette fin, Hyundai veut consacrer neuf de ces 21 milliards à un accroissement de la production. Les 12 milliards restants seront affectés à des initiatives diverses, dont l’aciérie en Louisiane.

Euisun Chung, président de Hyundai, a souligné que cet investissement renforcerait la chaîne d’approvisionnement en acier aux États-Unis, ajoutant que son groupe achèterait également pour trois milliards de dollars de gaz naturel liquéfié américain. « Cet engagement approfondit notre partenariat avec les États-Unis et consolide notre vision commune du leadership industriel américain », a-t-il affirmé.

Cette annonce de Hyundai arrive alors que l’entreprise inaugure ces jours-ci une nouvelle usine de véhicules électriques près du port de Savannah, en Géorgie, annoncée en 2022. Face au ralentissement de la demande pour les véhicules électriques, Hyundai a déjà commencé à adapter son usine pour produire des modèles hybrides. Par ailleurs, Hyundai, en partenariat avec SK On Co. et LG Energy Solution Ltd., investit massivement dans deux co-entreprises spécialisées dans la production de batteries afin de soutenir la montée en puissance de sa capacité industrielle américaine.

Reste maintenant à voir si ce pari audacieux de la part de Hyundai rapportera des dividendes à plus long terme, car l’incertitude entourant la Maison-Blanche et ses nouvelles politiques protectionnistes demeure bien réelle.