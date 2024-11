Hyundai : Plus de boutons dans les modèles à venir

Plus de modèles Hyundai auront droit à des boutons traditionnels.

La Hyundai Ioniq 5 2025 en a d’ailleurs bénéficié.

Le constructeur Hyundai est conscient de l’omniprésence des écrans tactiles à bord de l’automobile moderne. En fait, le géant coréen admet avoir commis une erreur en remplaçant des boutons traditionnels par des touches tactiles. C’est ce qu’a affirmé le directeur du design aux États-Unis, Ha Hak-soo, lors d’un entretien avec le Korea JoonAng Daily.

Toujours selon le haut placé chez Hyundai États-Unis, le public nord-américain n’aime pas cette concentration des fonctions au sein d’un seul écran. Les boutons traditionnels sont une solution moins distrayante, ce qui pourrait s’avérer comme une bonne nouvelle pour ceux et celles qui préfèrent une ergonomie plus conservatrice.

À ce sujet, le responsable du design a confirmé que les futurs modèles de la marque comporteraient plus de boutons. En revanche, Hyundai se garde l’option de revenir à une configuration plus tactile lorsque les technologies de conduite autonome auront évolué.

Mais, à court et moyen terme, les boutons traditionnels vont effectuer un retour à bord des prochains véhicules Hyundai, et il est permis de croire que cette tendance découlera sur les deux autres divisions du groupe, Kia et Genesis.

La nouvelle Hyundai Ioniq 5 2025 a d’ailleurs renversé la tendance en accueillant plus de boutons physiques sous l’écran central tactile. Ce retour à l’ancienne va peut-être réduire le risque d’accidents, car les nombreuses fonctions disponibles dans l’écran tactile compliquent la vie des automobilistes.

Il sera intéressant de surveiller comment certains compétiteurs de Hyundai vont réagir face à cette volte-face en ce qui a trait aux commandes quotidiennes comme la température ou le dégivrage de la lunette arrière par exemple.