Hyundai IONIQ 5 se classe dans le top trois modèles Hyundai les plus vendus au Canada en octobre

La IONIQ 5 de Hyundai Canada a enregistré une augmentation de 242,7 % de ses ventes en octobre par rapport à l’année précédente.

La IONIQ 5 est devenue le troisième modèle le plus vendu de Hyundai, dépassant l’ELANTRA.

Le parc de véhicules électrifiés de Hyundai a augmenté, représentant un tiers des ventes totales, ce qui souligne l’importance accordée au marché des véhicules électriques.

Le véhicule électrique IONIQ 5 de Hyundai est devenu le troisième modèle le plus vendu de sa gamme au Canada en octobre. Avec 1 933 unités vendues, la IONIQ 5 a enregistré une hausse de 242,7 % en glissement annuel par rapport à octobre 2023, dépassant même l’Elantra, toujours très vendue, pour s’assurer la troisième place parmi les modèles les plus vendus de Hyundai. Cette croissance des ventes de IONIQ 5 s’inscrit dans le cadre d’une solide performance globale de Hyundai Canada, qui a enregistré un total de 11 694 unités vendues en octobre, soit une hausse de 22 % par rapport à l’année précédente.

Les modèles Tucson et Kona continuent de dominer les ventes de Hyundai, avec respectivement 2 363 et 2 294 unités vendues. Cependant, l’augmentation des ventes de IONIQ 5 souligne la demande croissante des consommateurs canadiens pour les VE. « Nous sommes ravis de constater que le désir continu des Canadiens pour les VE se reflète dans les ventes incroyables de IONIQ 5 mois après mois », a déclaré Steve Flamand, directeur exécutif des ventes nationales et de la stratégie numérique chez Hyundai Auto Canada. « Le fait qu’elle détrône l’un de nos modèles traditionnels les plus vendus parmi nos trois premiers modèles est un véritable témoignage de l’engagement de Hyundai envers la révolution des VE. »

La flotte électrifiée de Hyundai, qui comprend des modèles électriques, hybrides et hybrides rechargeables, a également enregistré de fortes ventes en octobre, avec 4 346 unités vendues, soit une augmentation de 36,8 % d’une année sur l’autre. Au sein de la gamme électrifiée, des modèles tels que le Tucson Hybrid et le Kona EV ont également enregistré des gains notables, avec des ventes en hausse de 18 % et de 50,1 %, respectivement.

Les résultats de Hyundai Canada pour le mois d’octobre indiquent que les modèles électrifiés constituent une part importante des ventes totales de l’entreprise, représentant régulièrement environ un tiers de son volume de ventes — une part qui devrait continuer à croître dans un avenir proche.