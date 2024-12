Hyundai offrira des adaptateurs de charge rapide NACS DC gratuits aux propriétaires de VE américains en 2025

Hyundai, et éventuellement Genesis, élargit l’accès à la recharge rapide pour les propriétaires de VE avec des adaptateurs gratuits compatibles avec les réseaux Supercharger de Tesla.

Hyundai distribuera des adaptateurs NACS gratuits aux propriétaires de VE éligibles au premier trimestre 2025 par l’intermédiaire de MyHyundai.

Les adaptateurs permettent d’accéder à plus de 20 000 superchargeurs Tesla et à plus de 38 000 chargeurs rapides CC au total.

Les futurs modèles, y compris la IONIQ 5 de 2025, seront équipés de ports NACS intégrés pour faciliter la recharge.

Hyundai fournira gratuitement des adaptateurs NACS (North American Charging Standard) aux propriétaires de véhicules électriques éligibles aux États-Unis à partir du premier trimestre 2025. Les adaptateurs permettent aux VE Hyundai d’accéder à plus de 20 000 stations Tesla Supercharger et à un total combiné de plus de 38 000 chargeurs rapides NACS et CCS (Combined Charging System) dans tout le pays.

Les propriétaires de Hyundai EV achetés ou loués avant le 31 janvier 2025 peuvent demander un adaptateur gratuit via le portail MyHyundai, frais de port inclus. Les véhicules éligibles sont les KONA Electric 2024 et antérieurs, les IONIQ à hayon, les IONIQ 5 et les IONIQ 6, ainsi que les IONIQ 6, les IONIQ 5 N et les KONA Electric 2025.

La Hyundai IONIQ 5 de 2025 sera le premier véhicule électrique non Tesla à être équipé d’un port de charge NACS installé en usine, ce qui élimine le besoin d’adaptateurs. Les futurs modèles Hyundai, tels que la future IONIQ 9, intégreront également des ports NACS afin d’améliorer la compatibilité avec les réseaux de recharge rapide en pleine expansion.

Olabisi Boyle, vice-président senior de Hyundai Motor North America, a déclaré que les adaptateurs visent à rendre la recharge rapide en courant continu plus accessible aux propriétaires actuels tout en améliorant l’expérience de recharge pour les futurs acheteurs de VE. Les détails concernant les conditions du programme et le prix des adaptateurs supplémentaires seront communiqués au début de l’année 2025.

La marque de luxe Genesis de Hyundai participera également au programme, et de plus amples informations devraient être communiquées l’année prochaine. Nous nous attendons à ce que Hyundai Canada fasse une annonce similaire dans un avenir proche.