Hyundai mise sur les véhicules électriques à autonomie prolongée pour lutter contre l’anxiété liée à l’autonomie

La nouvelle gamme EREV comprendra des camionnettes et des VUS et sera lancée d’ici 2029

Hyundai prévoit d’introduire des véhicules électriques à autonomie prolongée pour lutter contre l’anxiété des utilisateurs à l’égard de l’autonomie.

La nouvelle gamme EREV comprendra des camionnettes et des VUS, à partir de 2028-2029 environ.

La technologie EREV vise à améliorer l’expérience de conduite grâce à une propulsion électrique plus souple et à une dépendance minimale à la recharge.

Hyundai Motor Company a révélé son intention de développer et d’introduire une nouvelle gamme de véhicules électriques à autonomie prolongée (EREV) dans plusieurs segments, y compris les camionnettes et les VUS. Cette annonce, rapportée par le Korea Economic Daily, témoigne de la stratégie du constructeur automobile visant à répondre aux inquiétudes des utilisateurs de véhicules électriques quant à leur autonomie.

Les EREV utilisent des moteurs électriques pour la propulsion tout en incorporant un moteur à gaz comme générateur de secours. Contrairement aux hybrides rechargeables, les EREV utilisent le moteur à gaz uniquement pour charger la batterie, et non pour alimenter directement les roues. Cette configuration vise à assurer le fonctionnement continu du véhicule sans dépendre exclusivement des stations de recharge.

La gamme EREV prévue comprend un pick-up et au moins deux modèles de VUS. Hyundai a identifié le Santa Fe et le Genesis GV70 comme candidats potentiels pour des versions EREV. L’entreprise prévoit le lancement de ses premiers pick-up EREV vers 2028-2029, tandis que la production des versions EREV du Santa Fe et de la Genesis GV70 pourrait commencer d’ici deux à trois ans.

La technologie EREV de Hyundai s’inspire de modèles existants tels que la BMW i3 et la Chevrolet Volt. Le constructeur vise à concurrencer les principaux modèles américains dans le segment des camions, notamment la Ford F-Series, le Chevrolet Silverado, les pick-up Ram et le Tesla Cybertruck.

Les EREV ont gagné en popularité en Chine, avec des constructeurs tels que Li Auto, Aito et Changan qui sont en tête des ventes dans cette catégorie. L’entrée de Hyundai sur le marché des EREV reflète une tendance mondiale croissante vers cette technologie de véhicule hybride électrique.

Le projet EREV est dirigé par Hee-Won Yang, responsable de la R&D de Hyundai. L’entreprise prévoit que la configuration EREV améliorera l’expérience de conduite en offrant une conduite électrifiée plus douce et plus confortable que les modèles précédents de véhicules électriques hybrides rechargeables (PHEV).

On ne sait pas encore si ces modèles EREV seront entièrement nouveaux ou s’il s’agira de mises à jour de véhicules existants de la gamme Hyundai. Le constructeur n’a pas encore donné de détails spécifiques sur la capacité de la batterie, l’autonomie ou le prix des prochains modèles EREV.

Source: InsideEVs