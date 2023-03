Hyundai lance une nouvelle suspension électronique de correction d’assiette pour la plupart de ses véhicules

Le correcteur d’assiette électronique (ELC) est une suspension réglable en hauteur.

Il permet d’augmenter l’autonomie des modèles électrifiés et la maniabilité des véhicules performants.

Les seules questions qui subsistent après cette annonce sont les suivantes : quand arrivera-t-il ? Et sur quels modèles ? Hyundai Mobis et Hyundai Motor Company ont introduit le contrôle électronique du nivellement (ELC) et son impact sera considérable.

Park Jung-hun, vice-président et directeur du Safety Parts Lab de Hyundai Mobis, a déclaré : « L’ELC est une technologie qui a été développée pour être applicable non seulement sur le marché des véhicules électriques et des véhicules utilitaires légers, mais aussi sur celui des voitures à hautes performances. Nous nous attendons à ce que l’ELC attire énormément d’attention sur le marché de la mobilité future, car il matérialisera différentes nouvelles caractéristiques. »

L’objectif de l’ELC est d’améliorer non seulement la sécurité, mais aussi la conduite en augmentant les capacités. Le système ELC ajuste la hauteur de conduite du véhicule jusqu’à 6 cm dans diverses circonstances, notamment sur les routes accidentées, les autoroutes et les stationnements. En d’autres termes, cette technologie, qui peut être installée sur tous les véhicules Hyundai, offre une protection supplémentaire au châssis du véhicule, y compris aux batteries. Et ce n’est pas tout. L’abaissement de la hauteur d’un véhicule sur autoroute présente de multiples avantages. Tout d’abord, il minimise la résistance à l’air, ce qui augmente la distance de croisière. Deuxièmement, il améliore les performances de conduite en abaissant le centre de gravité.

Essentiellement, l’ELC offre toutes les caractéristiques que l’on peut attendre d’un système de suspension pneumatique haut de gamme, telle que la protection du dessous du véhicule, une meilleure efficacité énergétique, une plus grande facilité à entrer ou sortir du véhicule et le maintien d’une hauteur constante pour le véhicule.