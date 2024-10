Hyundai franchit le cap des 100 millions de véhicules en 57 ans

– Hyundai a produit 100 millions de véhicules en 57 ans, grâce à des installations mondiales qui ont permis une croissance rapide.

– Cette étape a été célébrée par la livraison d’une IONIQ 5 à l’usine d’Ulsan.

– Hyundai se concentre sur l’électrification future, l’expansion de la production de véhicules électriques et l’adoption de technologies de fabrication avancées.

Hyundai Motor Company a produit plus de 100 millions de véhicules dans le monde, atteignant cette étape en seulement 57 ans. Cette étape a été marquée par une cérémonie à l’usine Hyundai d’Ulsan en Corée du Sud, où l’entreprise a livré son 100 millionième et son premier véhicule, une IONIQ 5.

Depuis sa création en 1967, Hyundai a connu une croissance rapide grâce à l’innovation et à des décisions audacieuses. L’usine d’Ulsan, qui a commencé ses activités en 1968, a joué un rôle central dans cette croissance, en produisant la première voiture coréenne produite en série, la Pony, en 1975. Le succès mondial de l’entreprise a été soutenu par le lancement de la marque haut de gamme Genesis et de la division N haute performance, ainsi que par l’introduction de véhicules électriques tels que la IONIQ 5, construite sur la plateforme modulaire mondiale électrique (E-GMP). Les sites de production de Hyundai dans des pays tels que la Turquie, l’Inde, les États-Unis et la République tchèque ont également contribué à sa croissance.

Lors de la cérémonie de l’usine d’Ulsan, Hyundai a célébré la production de son 100 millionième véhicule en livrant une IONIQ 5 à un client. Le PDG de Hyundai, Jaehoon Chang, a exprimé sa gratitude aux clients du monde entier pour leur soutien et a souligné que l’innovation et les défis audacieux ont été à l’origine du succès de l’entreprise.

L’avenir de Hyundai est axé sur l’électrification et les avancées technologiques. L’usine d’Ulsan est en train de devenir une plaque tournante pour la production de VE, et l’entreprise investit dans des technologies de fabrication avancées, telles que l’IA et la robotique, par le biais d’initiatives telles que le Hyundai Motor Group Global Innovation Center Singapore (HMGICS). Ces innovations seront intégrées dans de nouvelles installations de production, notamment le prochain Hyundai Motor Group Metaplant America (HMGMA).

Compte tenu de l’objectif de Hyundai de mener la transition mondiale vers la mobilité électrique tout en continuant à produire des véhicules toujours plus populaires et innovants, les 100 millions à venir prendront beaucoup moins de temps.