Hyundai dévoile le premier aperçu du VUS Palisade 2026 redessiné

La Hyundai Palisade 2026 redessinée est révélée avec un style audacieux et des mises à jour axées sur le luxe.

Les images montrent une calandre redessinée et des éléments d’éclairage enveloppants sur la nouvelle génération de la Palisade.

L’intérieur haut de gamme comprend deux écrans de 12,3 pouces, du cuir fauve et des fonctions technologiques avancées.

La Palisade devrait arriver dans les salles d’exposition canadiennes à la fin de 2025 en tant que modèle 2026.

Hyundai a partagé les premières images de la nouvelle génération du Palisade, montrant le VUS à trois rangées redessiné qui devrait arriver dans les salles d’exposition canadiennes à la fin de l’année 2025 en tant que modèle de l’année 2026. La nouvelle Palisade adopte un design plus audacieux et beaucoup plus convaincant, ainsi que des touches d’intérieur haut de gamme, alors que le constructeur tente de consolider la position du VUS dans le segment en pleine croissance des grands multisegments.

La face avant de la nouvelle Palisade présente une calandre retravaillée, intégrée à des éléments d’éclairage proéminents. Les feux diurnes superposés encadrent quatre unités d’éclairage supplémentaires, formant une signature visuelle frappante. Un élément de design inférieur sous la calandre peut inclure des volets aérodynamiques actifs ou servir d’élément décoratif.

De profil, la Hyundai Palisade redessinée arbore des feux de jour enveloppants qui encadrent la grande serre noire. Une ligne de toit chromée et des barres de toit surélevées s’étendent du pilier arrière vers le pare-brise, complétées par des éléments de toit foncés. Les passages de roue carrés et les panneaux de carrosserie anguleux témoignent de sa stature imposante. À l’arrière, des éléments d’éclairage lumineux s’enroulent autour du véhicule pour créer un cadre cohérent.

L’intérieur poursuit le thème du haut de gamme, avec ce qui semble être le double écran de 12,3 pouces de Hyundai installé au centre du tableau de bord. Autour des écrans, ce qui semble être du cuir et d’autres matériaux superposés soulignent les ambitions haut de gamme de la Palisade. On trouve également des éléments pratiques, notamment des boutons physiques, un socle de chargement de téléphone sans fil et plusieurs ports USB-C.



Plus de détails sur le groupe motopropulseur, qui devrait être le moteur 4 cylindres turbocompressé de 2,5 litres du Santa Fe, les caractéristiques et le prix seront partagés à l’approche du dévoilement officiel du VUS. Le Palisade actualisé de Hyundai devrait arriver dans les salles d’exposition canadiennes à la fin de l’année 2025.