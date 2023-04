Hyundai dévoile le concept IONIQ 5 Disney100 Platinum au salon de l’auto de New York

Une collaboration inédite entre Walt Disney Imagineering et un constructeur automobile vient d’être dévoilée au salon de l’automobile de New York : le concept Hyundai IONIQ 5 Disney100 Platinum ! Cette voiture futuriste comporte des éléments visuels inspirés de Disney, tels que des accents, de la musique et des éclairages, ce qui en fait un favori immédiat. Hyundai est également le commanditaire automobile nord-américain exclusif de la célébration du Disney100, apportant encore plus de magie à l’industrie automobile.

« Chez Hyundai, nous sommes toujours à la recherche de nouvelles façons de nous connecter avec les clients à chaque kilomètre de leur voyage, et la magie que Disney crée nous inspire à développer des moments de plaisir pour nos clients », a déclaré Angela Zepeda, chef du marketing chez Hyundai Motor America.

« C’est la première fois que Disney ouvre les portes de son studio de design et donne accès aux personnages emblématiques de Disney pour une collaboration artistique avec un constructeur automobile. La IONIQ 5 est le véhicule tout électrique phare de Hyundai, et nous sommes ravis de partager une version en édition limitée qui développera une expérience inoubliable pour tout fan de Disney. »

Parlons un peu plus de ce concept car. Le concept IONIQ 5 Disney100 Platinum a une couleur extérieure or gravité mat qui est à la fois accrocheuse et moderne, ainsi que des styles de roues inspirés de Disney et un badge extérieur Disney100 Platinum Edition pour une touche de sophistication supplémentaire.

Des caractéristiques impressionnantes telles que le logo Disney100 embossé sur les appuis-tête des sièges avant et la console centrale, les écrans de lampe avec des animations Disney sur les phares et les feux arrière, les détails de gravure du toit ouvrant avec une touche de poussière de lutin, et une introduction sur le thème Disney sur l’écran intérieur lorsqu’on l’allume, confèrent à ce concept car son caractère unique. Et pour couronner le tout, il y a aussi un spectacle lumineux synchronisé à l’intérieur, avec des modes d’éclairage changeants.

« Depuis 100 ans, Disney inspire le public avec des histoires intemporelles et les expériences les plus innovantes », a déclaré Rita Ferro, présidente des ventes publicitaires de Disney.

« La création du Hyundai IONIQ 5 Disney100 Platinum Concept est l’étape suivante d’une collaboration créative de longue date avec Hyundai, à laquelle participent diverses équipes de Disney, notamment nos Imagineers, nos solutions de marque de divertissement et nos équipes marketing. Nous avons ainsi trouvé un moyen unique de célébrer notre anniversaire Disney100 et de rapprocher les marques de la magie que nous créons chaque jour pour les consommateurs. »