Hyundai dépasse Volkswagen pour devenir le deuxième constructeur automobile le plus rentable au monde

Hyundai a dépassé Volkswagen pour devenir le deuxième constructeur automobile le plus rentable au monde, selon le PDG Jose Muñoz. La déclaration a été faite lors du lancement mondial de la nouvelle sous-marque de performance Magma de Genesis, en France.

S’adressant aux médias, Muñoz a indiqué que Hyundai se classe de façon constante au troisième rang des ventes mondiales, mais qu’elle a récemment devancé Volkswagen en matière de rentabilité. Toyota continue de dominer l’industrie à la fois en profit et en volume de ventes.

L’augmentation de la rentabilité de Hyundai est attribuée à sa structure de groupe intégrée verticalement, qui comprend plus de 50 entités. Bien que le groupe soit propriétaire d’entreprises axées sur la technologie comme Boston Dynamics et Supernal, Muñoz a souligné que la majorité des profits provient toujours de son activité automobile principale.

Le « Power of the Group », comme l’a décrit Muñoz, permet à Hyundai de maintenir un contrôle plus serré sur ses opérations que la plupart de ses concurrents. Il a ajouté que même si les profits de Hyundai ont été « entamés par les tarifs », l’entreprise n’a subi qu’une baisse de 30 % dans certaines mesures, comparativement à des pertes de plus de 70 % pour certains rivaux.

Pendant ce temps, le groupe Volkswagen a déclaré une perte d’exploitation de 1,3 milliard d’euros (2,12 milliards CAD) au troisième trimestre, principalement en raison d’une charge de 4,7 milliards d’euros (7,65 milliards CAD) liée à la révision de la stratégie EV de Porsche. L’entreprise fait également face à des coûts liés aux tarifs pouvant atteindre 5 milliards d’euros (8,4 milliards CAD) sur le marché américain. Volkswagen a maintenu ses prévisions annuelles, mais a signalé des préoccupations quant aux perturbations de l’approvisionnement en puces qui pourraient affecter davantage la production.

Malgré ces difficultés, Hyundai et sa filiale Kia continuent d’afficher des revenus records, aidés par leur capacité à passer rapidement des modèles électriques aux modèles hybrides. Cette rentabilité accrue permet à Hyundai d’investir dans de nouvelles initiatives haute performance comme la marque Genesis Magma, alors que certains concurrents réduisent leurs dépenses en raison des pressions financières.

Source: CarExpert