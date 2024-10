Hyundai Canada s’associe à Lithion et utilise un taux de récupération de 98 % pour le recyclage des batteries de véhicules électriques

Un partenariat national vise à minimiser l’impact écologique des véhicules électriques

Le partenariat couvre plus de 250 concessionnaires, assurant une collecte et un recyclage efficaces des batteries de véhicules électriques en fin de vie dans tout le Canada.

La technologie de Lithion permet de récupérer 98 % des minéraux des batteries, ce qui favorise la circularité et réduit la demande en ressources naturelles.

La collaboration vise à réduire l’empreinte carbone des véhicules électriques Hyundai et Genesis vendus au Canada.

Hyundai Canada a annoncé un partenariat pluriannuel avec Lithion pour la collecte et le recyclage des batteries de véhicules électriques (VE) à travers le Canada. L’accord, qui s’appuie sur une collaboration initiale à partir de 2021, fait de Lithion le principal partenaire de Hyundai pour les opérations de recyclage des batteries de VE.

Dans le cadre de ce nouveau partenariat, Lithion travaillera avec plus de 250 concessionnaires Hyundai et Genesis à l’échelle nationale pour gérer la collecte, la logistique, le démantèlement et le recyclage des batteries de véhicules au lithium-ion en fin de vie. Le processus de recyclage aura lieu à l’usine Lithion de Saint-Bruno, récemment inaugurée dans la région de Montréal.

La technologie d’extraction de Lithion permet de récupérer 98 % des minéraux contenus dans les batteries, dans le but de minimiser l’impact écologique de la production et de l’utilisation des véhicules électriques. L’expertise de l’entreprise permettra à Hyundai et à Genesis de gérer efficacement le recyclage des batteries de manière sûre et rapide.

Ken Maisonville, directeur exécutif de l’expérience client et de l’après-vente chez Hyundai Auto Canada, a déclaré : « En tant que leader dans la transition vers l’électrification, il est primordial pour nous de nous assurer que les véhicules électriques que nous commercialisons aient la plus faible empreinte environnementale possible. Ce partenariat avec Lithion nous permet d’assurer un recyclage optimal de nos batteries, et ce tout en faisant affaire avec une entreprise canadienne »

Yves Noël, vice-président et chef du développement des affaires chez Lithion, a ajouté : « Aujourd’hui, nous sommes extrêmement fiers de compter ce leader mondial de l’industrie automobile au Canada parmi nos clients. Ce partenariat réaffirme le rôle crucial et essentiel de Lithion, globalement et au Canada, dans la chaîne de valeur de la fabrication des batteries. »

La collaboration vise à soutenir la circularité des matériaux des batteries et à contribuer à une transition énergétique durable. La technologie de Lithion permet de récupérer jusqu’à 95 % des composants des batteries et 98 % des minéraux critiques, réduisant ainsi potentiellement la demande d’extraction de ressources naturelles.

Depuis l’achèvement de sa première usine commerciale d’extraction de minéraux critiques des batteries lithium-ion en juin 2024, Lithion a signé plusieurs accords pluriannuels sur les matières premières des batteries avec des partenaires locaux et internationaux dans l’écosystème des véhicules électriques.

Le partenariat entre Hyundai Canada et Lithion devrait jouer un rôle important dans la réduction de l’impact environnemental des véhicules électriques, alors que l’industrie automobile poursuit sa transition vers l’électrification.