Hyundai Canada livre trois NEXO à Charbone Hydrogène, stimulant la révolution de la mobilité verte

Hyundai Canada développe trois véhicules à hydrogène NEXO pour Charbone Hydrogène au Québec.

Charbone prévoit d’utiliser les NEXO pour présenter le potentiel de la mobilité à l’hydrogène à Montréal.

Ce partenariat met l’accent sur le fait que l’hydrogène est un carburant alternatif viable, même dans des conditions hivernales.

Hyundai Canada a franchi une étape importante sur le marché canadien de l’hydrogène, en développant trois véhicules à pile à hydrogène Hyundai NEXO 2023 pour l’entreprise québécoise Charbone Hydrogen. La cérémonie de remise, qui a eu lieu chez Brossard Hyundai, s’est déroulée en présence de membres de la direction de Charbone, de représentants de Hyundai et du personnel de la concession.

Charbone prévoit d’utiliser les NEXO pour démontrer le potentiel de la mobilité verte alimentée par l’hydrogène dans la région de Montréal. Ces démonstrations s’adresseront aux autorités fédérales, provinciales et municipales, ainsi qu’à d’autres intervenants clés au Canada et aux États-Unis. Pour mener à bien cette mission, Charbone s’est récemment associé au groupe Filgo-Sonic pour développer un réseau de stations de ravitaillement au Québec.

Ken Maisonville, directeur des ventes chez Hyundai Canada, estime que cette initiative marque une étape importante vers l’acceptation des véhicules à pile à hydrogène au Canada. « La décarbonisation de la mobilité telle que nous la connaissons est une entreprise monumentale, déclare-t-il, et nous félicitons Charbone pour son travail audacieux sur ce front et pour avoir sensibilisé les gens aux possibilités de transition énergétique.

Du 15 au 18 juin, Charbone présentera les véhicules à Montréal lors du Festival du Grand Prix sur la rue Crescent. Les participants auront l’occasion de se familiariser avec la technologie qui sous-tend la production et la distribution d’hydrogène vert, ainsi qu’avec l’approche de Hyundai en matière de véhicules à pile à hydrogène. Le festival comprendra également une démonstration des techniques de remplissage des véhicules à l’aide d’une station de ravitaillement en hydrogène comprimé installée sur place.

Hyundai Canada est un acteur clé de la mission de Charbone visant à promouvoir la mobilité verte sur le marché canadien, grâce au leadership de Hyundai qui offre plus de modèles électrifiés que toute autre marque et qui a été l’une des premières à introduire des véhicules à pile à hydrogène au Canada. Le partenariat de Charbone avec Hyundai et son contrat de location avec FOSS contribueront de manière significative à leurs efforts de déploiement d’installations de production d’hydrogène vert à l’échelle nationale.

« Charbone se réjouit de son partenariat avec Hyundai Canada et FOSS », déclare Dave B. Gagnon, président-directeur général de Charbone. « Cela nous donne l’occasion de présenter l’hydrogène comme un carburant alternatif prometteur, tout en soulignant que les carburants alternatifs ne signifient pas une réduction de l’autonomie en hiver. » Il a également souligné le rôle futur de Charbone Lab, en collaboration avec des partenaires universitaires locaux, pour étudier et rendre compte de la fiabilité de la Hyundai NEXO dans les conditions hivernales du Québec. Cette évaluation en conditions réelles de la viabilité de la technologie des piles à hydrogène représente une étape cruciale dans la recherche de solutions de mobilité durable.