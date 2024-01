Honda: une usine de véhicules électriques au Canada?

Honda pourrait bel et bien avoir une usine de véhicules électriques au Canada d’après ce qui a été partagé par Nikkei Asia, un média japonais.

L’investissement serait d’une hauteur de 18,4 milliards.

Cette nouvelle usine servirait à assembler des véhicules électriques.

La localisation n’a pas été établie précisément. Alliston ferait partie des endroits envisagés.

Nikkei Asia a laissé entendre que Honda serait prêt à investir 18,4 milliards de dollars CAN pour bâtir une usine de véhicules électriques au Canada. Au pays, la nouvelle a été rapportée par La Presse Canadienne.

Le but d’une telle initiative de la part de Honda serait de rattraper le retard accumulé par le constructeur automobile en matière d’électrification des transports. On se rappelle que sur notre marché, Honda est sur le point de débarquer avec un premier véhicule 100% électrique, soit le Prologue 2024. Mentionnons que celui-ci emprunte la technologie et la plateforme Ultium de General Motors.

Le lieu de cette future usine n’a pas été précisé. Or, le constructeur n’écarterait pas la possibilité de bâtir ses installations à Alliston en Ontario, près de l’usine qui assemble déjà des Honda Civic et CR-V.

Il serait prévu que Honda prenne sa décision d’ici la fin de l’année 2024. Les installations pourraient être opérationnelles dès 2028.

Du côté des États-Unis, Honda s’est allié à LG Solution pour développer une usine de batteries de véhicules électriques en Ohio.