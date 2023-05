La Honda Civic débute à 28 230$ au Canada

La berline Civic 2023 est offerte en sept niveaux de finition.

La berline Civic la plus dispendieuse est la Touring a 35 295$.

La Touring est la seule variante à turbocompresseur dans toute la gamme Civic régulière.

La Honda Civic a été entièrement redessinée pour l’année modèle 2022, ce qui signifie que peu de changements ont eu lieu cette année.

Les acheteurs ont donc le choix entre sept niveaux de finition pour commander la berline Civic ordinaire, en plus de la SI plus sportive et de la Hatchback plus pratique.

Toutes les versions de la berline Civic 2023, à l’exception de la Touring haut de gamme, sont équipées d’un moteur quatre cylindres de 2,0 L qui délivre 158 chevaux et 138 lb-pi de couple aux roues avant via une transmission à variation continue (CVT). Cette combinaison donne à la Civic une consommation de 6,9 L/100 km en conduite mixte.

Avec le même moteur et la même transmission, les versions Sport et Sport-B consomment plus de carburant que les autres modèles, avec une moyenne de 7,1 L/100 km.

La Civic Touring est le seul modèle à bénéficier du moteur turbo de 1,5 litre qui génère 180 chevaux et 177 lb-pi de couple. Associé à la même transmission CVT que le moteur standard, ce groupe motopropulseur se traduit par une consommation moyenne combinée de 6,9 L/100 km.

Voici ce que l’on peut attendre de chaque version de la berline Honda Civic 2023 :

LX-B

La Civic 2023 la plus abordable est le modèle LX-B à 28 230 $ qui comprend des caractéristiques de série telles que des roues en acier de 16 pouces avec enjoliveurs, un frein de stationnement électrique avec maintien automatique du freinage, des feux de route automatiques, un avertisseur de collision avant, une aide au démarrage en côte, un avertisseur de sortie de voie, la reconnaissance des panneaux de signalisation, un régulateur de vitesse adaptatif, une assistance en cas d’embouteillage, des rétroviseurs latéraux chauffants, des phares à DEL, des essuie-glaces intermittents, un écran de 7 pouces dans le combiné d’instruments, un système de climatisation automatique, des rétroviseurs sur les deux pare-soleil, un antidémarrage du moteur, un système de clé intelligente avec démarrage par bouton-poussoir, un démarrage à distance du moteur, un siège conducteur réglable en six directions, des sièges avant chauffants, un système audio à 8 haut-parleurs, Apple CarPlay et Android Auto, un écran tactile de 7 pouces, et un port USB.

LX

La LX à 28 780 $ bénéficie de toutes les mêmes caractéristiques que la LX-B et ajoute la surveillance des angles morts à la liste des caractéristiques de série.

EX-B

À partir de la LX-B, la version EX-B à 30 545 $ comprend des éléments tels que des roues en alliage de 16 pouces, des clignotants à DEL dans les rétroviseurs, un toit ouvrant électrique, des essuie-glaces intermittents variables sensibles à la vitesse, un système de climatisation automatique bizone, l’éclairage des miroirs de courtoisie, deux ports USB additionnels et un volant chauffant gainé de cuir.

EX

Comme pour la LX, la EX ne fait qu’ajouter la surveillance des angles morts à l’équipement de série de la EX-B afin de justifier son prix de départ de 31 095 $.

Sport-B

Pour les conducteurs qui préfèrent une apparence plus dynamique, la Civic Sport-B à 31 645 $ est dotée de caractéristiques telles qu’un sélecteur de mode de conduite, des palettes de changement de vitesse au volant, des roues en alliage noir de 18 pouces, un embout de tuyau d’échappement chromé, des pédales sport garnies d’aluminium, une pochette dans le dossier du siège du passager, ainsi qu’une sellerie en similicuir et en tissu.

Sport

Là encore, la seule différence entre la Sport-B et la Sport est l’ajout du système de surveillance des angles morts et un prix plus élevé qui débute à 32 195 $.

Touring

La version la plus chère de la berline Civic 2023 est la Touring à 35 295 $. Ce prix plus élevé s’accompagne de plusieurs caractéristiques exclusives telles que le moteur turbocompressé, les jantes en alliage usinées de 18 pouces, le système automatique d’intervention d’urgence HondaLink, la surveillance des angles morts, le contrôle de freinage à basse vitesse, l’alerte de trafic transversal arrière, les feux antibrouillard à DEL, les essuie-glaces à capteur de pluie, un combiné d’instruments entièrement numérique de 10,2 pouces, l’ouverture assistée du coffre, le rétroviseur intérieur à atténuation automatique, les capteurs de stationnement avant et arrière, le système Home Link, la recharge sans fil, un siège conducteur à 8 réglages électriques, un siège passager à 4 réglages électriques, des sièges arrière chauffants, une sellerie en cuir, un système audio Bose à 12 haut-parleurs, Apple CarPlay et Android Auto sans fil, un écran d’info divertissement de 9 pouces avec navigation, la radio HD, la radio satellite Sirius XM, la connexion Wi-Fi et un quatrième port USB.

Comme d’habitude, Honda propose une gamme d’accessoires installés par le concessionnaire qui peuvent aider les propriétaires à personnaliser leur Civic, comme un chauffe-bloc moteur, des ensembles de pneus et de roues d’hiver, des groupes de protection intérieure, et un kit aérodynamique Honda Performance Development (HPD).