Honda lance la Prelude 2026 avec un groupe motopropulseur hybride à deux moteurs et des freins Brembo

Le coupé sport hybride revient avec le châssis de la Civic Type R, le nouveau mode S+ Shift, mais sans boîte manuelle

Le système hybride électrique de la Prelude développe 200 chevaux et un couple de 232 lb-pi grâce à deux moteurs électriques.

Le nouveau mode Honda S+ Shift propose des simulations de changements de rapports, le « rev-matching » et une sonorité moteur amplifiée.

Le matériel standard de la Civic Type R comprend les amortisseurs adaptatifs, les freins Brembo et la suspension avant à double axe.

Honda a enfin partagé de nombreux nouveaux détails sur la Prelude 2026 destinée au marché canadien. On savait déjà que le coupé sport reviendrait sous forme hybride électrique et qu’il utiliserait des composants haute performance empruntés à la Civic Type R.

La nouvelle Prelude devient le tout premier modèle Honda à combiner le groupe motopropulseur hybride électrique à deux moteurs de la marque avec le châssis de la Civic Type R. Le système marie un moteur à essence de 2,0 litres à cycle Atkinson à injection directe avec deux moteurs électriques pour une puissance combinée de 200 chevaux et un couple de 232 lb-pi. La puissance est transmise aux roues via un système à prise directe qui inclut le nouveau mode Honda S+ Shift. Celui-ci simule les changements de vitesse et offre des rétrogradations virtuelles avec synchronisation du régime moteur pour maximiser l’engagement du conducteur.

Parmi les éléments empruntés à la Civic Type R, on retrouve la suspension avant à jambes de force à double axe, des amortisseurs adaptatifs spécifiquement calibrés pour la Prelude, ainsi que des étriers Brembo à quatre pistons à l’avant, peints en bleu exclusif à ce modèle. Des modes de conduite sélectionnables (Comfort, GT, Sport et Individual) permettent d’ajuster la direction, la suspension, la sonorité du moteur et la réponse du groupe motopropulseur.

Ces spécifications ressemblent à la base idéale pour une prochaine génération de Civic Type R. Il ne manquerait qu’un turbocompresseur au quatre-cylindres hybride pour produire 325+ chevaux et un couple égal ou supérieur, sans oublier une boîte manuelle, et le tour serait joué…

Conçue au Japon, la Prelude profite d’améliorations aérodynamiques comme un becquet sous le pare-chocs avant et un bord de hayon plat, visant à optimiser l’appui. Le design extérieur propose des poignées de porte affleurantes, une posture large et un toit à double bossage. Trois couleurs extérieures seront offertes au Canada : Blanc hivernal nacré, Noir cristal nacré et Rouge Rallye. Aux États-Unis, les teintes Bleu Boost et Gris Météorite métallisé seront aussi disponibles.

À l’intérieur, le coupé propose une configuration 2+2 et plusieurs caractéristiques de série : sièges sport en cuir avec motif pied-de-poule, volant à méplat gainé de cuir, chaîne audio Bose à 8 haut-parleurs, tableau de bord numérique de 10,2 pouces et écran tactile HD de 9 pouces avec Google intégré. La connectivité comprend Apple CarPlay et Android Auto sans fil, un chargeur sans fil pour téléphone et un point d’accès Wi-Fi.

Côté sécurité, la Prelude intègre de série l’ensemble Honda Sensing, ainsi que le système de freinage post-collision de Honda.

La Prelude vient s’ajouter aux CR-V, Accord et Civic dans la gamme hybride électrique de Honda Canada, laquelle représente maintenant environ 40 % des ventes totales de la marque. Honda Canada prévoit que les modèles hybrides représenteront plus de 60 % de ses ventes futures.

La Honda Prelude 2026 sera offerte au Canada en une seule version entièrement équipée. Son arrivée chez les concessionnaires canadiens est prévue vers la fin de l’année 2025.