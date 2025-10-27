Honda investit dans la jeune canadienne Enedym, qui développe des moteurs électriques sans terres rares

Les moteurs à réluctance variable d’Enedym éliminent les aimants en terres rares, suscitant l’intérêt de Honda et Toyota.

Honda investit dans Enedym, une jeune de Hamilton qui développe des moteurs électriques sans terres rares.

Les moteurs d’Enedym offrent des économies de 30 à 50 % grâce à une technologie SRM pilotée par logiciel.

Les tensions commerciales mondiales poussent l’industrie à s’éloigner des chaînes d’approvisionnement chinoises en aimants de terres rares.

Honda Motor Co. a investi dans Enedym Inc., une jeune entreprise basée à Hamilton, en Ontario, qui développe une technologie de moteur électrique éliminant le besoin d’aimants en terres rares. Le constructeur automobile a effectué cet investissement par l’intermédiaire de sa division Honda Xcelerator Ventures.

Enedym se spécialise dans les moteurs à réluctance variable (SRM), qui utilisent des électroaimants et un logiciel propriétaire plutôt que les aimants permanents en terres rares que l’on retrouve dans la majorité des moteurs de véhicules électriques. Selon le PDG Ali Emadi, la technologie de l’entreprise résout les problèmes traditionnels associés aux SRM en optimisant la conception et les stratégies de commande du moteur.

Ce nouveau financement s’inscrit dans le cadre d’une collaboration déjà existante entre Honda et Enedym, bien qu’aucune des deux entreprises n’ait révélé de détails sur leurs projets en cours. Manabu Ozawa, dirigeant exécutif chez Honda Motor, a déclaré que la société plaçait « de grands espoirs » dans la technologie d’Enedym, soulignant la nécessité de réduire la dépendance envers les matériaux « coûteux et présentant des défis environnementaux » que sont les terres rares.

Les moteurs d’Enedym sont actuellement testés avec Toyota Tsusho dans des équipements de soutien au sol aéroportuaires. Emadi a déjà indiqué que l’entreprise avait expédié des prototypes à plusieurs constructeurs automobiles. Il a ajouté que l’élimination des terres rares permet à Enedym de produire ses moteurs à un coût inférieur de 30 à 50 % par rapport aux options conventionnelles.

Fondée en 2015, Enedym est issue de l’Université McMaster, où Emadi est professeur de génie mécanique.

Les perturbations des chaînes d’approvisionnement mondiales et les tensions commerciales ont accru les risques liés aux aimants de terres rares, la Chine — principal fournisseur mondial — ayant introduit plus tôt cette année des contrôles à l’exportation sur des intrants clés. Depuis, les constructeurs automobiles accélèrent leurs efforts pour diversifier leurs chaînes d’approvisionnement et explorer des technologies de moteurs alternatives.

Le Canada possède plusieurs gisements de terres rares, notamment au Québec et dans les Territoires du Nord-Ouest, mais il dispose de peu de capacités de raffinage. Des initiatives fédérales et provinciales visent à soutenir l’exploration et le traitement des terres rares dans le cadre d’une stratégie plus large visant à renforcer les chaînes d’approvisionnement nationales en minéraux critiques.