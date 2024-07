Honda dévoile le tout nouveau Passport TrailSport 2026

– Honda dévoile des images du Passport TrailSport 2026.

– Un design robuste et des capacités tout-terrain authentiques mettent en avant les nouvelles caractéristiques.

– Le lancement est prévu pour le début de l’année 2025 et promet une expérience prête pour l’aventure.

Le Honda Passport n’a pas réussi à percer dans le domaine des VUS de taille moyenne aussi fermement qu’il aurait probablement dû le faire après sa réintroduction sur le marché en 2019. Basé sur le Pilot, le Ridgeline et l’Odyssey, le VUS disposait du même V6 3,5 L ultra-souple et du même système de traction intégrale.

Le VUS a été mis à jour pour la dernière fois pour l’année modèle 2022, mais pour l’essentiel, il est resté inchangé, à l’exception de l’introduction de la finition TrailSport, cool et robuste. L’année modèle 2023 a vu le lancement d’un tout nouveau Pilot, ce qui signifie qu’une nouvelle Ridgeline, une nouvelle Odyssey et un nouveau Passport sont en préparation.

Honda vient de révéler les premières images de la nouvelle génération du Passport. Selon Honda, il s’agira du VUS le plus apte à l’aventure et le plus performant à ce jour. Doté d’un design robuste, de véritables capacités tout-terrain, d’une polyvalence accrue et de fonctionnalités innovantes, le Honda Passport 2026 devrait faire ses débuts au début de l’année prochaine.

L’image laisse entrevoir l’esprit d’aventure du Passport, avec un bouclier avant distinctif où le mot « PASSPORT » est embossé sous la calandre supérieure et des feux diurnes ambrés TrailSport exclusifs.

Plus d’informations dans les mois à venir.