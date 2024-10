GM reporte à 2027 la production de moteurs pour véhicules électriques à l’usine de St Catharines

– GM Canada reporte la production de moteurs électriques à l’usine de St Catharines à 2027.

– Unifor soutient 1 000 travailleurs licenciés avec des centres d’action et des services.

– La croissance de la demande de VE est plus lente que prévu, ce qui entraîne des retards de production dans l’ensemble de l’industrie.

General Motors Canada a reporté le début de la production de moteurs électriques à son usine de propulsion de St Catharines jusqu’en 2027, soit environ 16 mois de retard sur le calendrier initial. Selon Unifor, le syndicat représentant les travailleurs de l’usine, ce retard affectera environ 1 000 membres licenciés, car l’usine subit un réoutillage.

Unifor, qui représente les travailleurs de l’usine, a ouvert ce mois-ci un centre d’action syndicale dans la région de Niagara pour aider les membres licenciés à trouver un nouvel emploi. Le centre propose des services tels que l’aide à la rédaction de CV, l’aide à la recherche d’emploi et des programmes de santé mentale. Le syndicat a indiqué que près de la moitié des 1 100 travailleurs employés au début de l’année 2024 ont été licenciés lorsque l’usine a achevé la production des moteurs V6 et des transmissions à six vitesses GF6 au début de l’année.

Aujourd’hui, il ne reste qu’environ 600 membres d’Unifor sur le site, qui travaillent principalement à la production de moteurs V8 pour les camions et les VUS de GM, et de transmissions à double embrayage pour la Chevrolet Corvette C8.

Jordan Lennox, président de la section locale 199 d’Unifor, a qualifié ce retard de « pas idéal », mais a souligné que les travaux de rééquipement de l’usine avaient commencé. M. Lennox s’est dit optimiste quant au fait que de nombreux employés licenciés pourraient reprendre le travail une fois la transition achevée. « Nous devons nous assurer que la transition se fera correctement », a déclaré M. Lennox. Le retard dans le réoutillage intervient après que GM a annoncé en février 2023 qu’il investirait dans la conversion de l’usine pour produire 400 000 unités de propulsion électrique par an.

Natalie Nankil, porte-parole de GM Canada, a confirmé que la production de moteurs électriques à St Catharines commencera au début de 2027, alors que l’objectif initial était le quatrième trimestre de 2025. L’entreprise a ajusté le calendrier pour s’aligner sur la capacité de production mondiale à mesure que le marché des véhicules électriques (VE) se développe.

Outre la main-d’œuvre immédiate de l’usine, environ 500 membres d’Unifor travaillant dans la chaîne d’approvisionnement ont également été licenciés. M. Lennox a déclaré que le syndicat s’efforçait d’aider les membres concernés, dont beaucoup peuvent prétendre à des allocations de chômage supplémentaires pendant deux ans. Il a toutefois souligné que la plupart d’entre eux devront trouver un autre emploi pendant la période d’arrêt prolongée.