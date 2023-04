GM est maintenant le deuxième plus grand vendeur de VÉ aux États-Unis

La compagnie a dépassé Ford en vendant près de deux fois plus de VÉ durant le premier trimestre.

GM a encore beaucoup de chemin a faire pour rejoindre Tesla, qui a toujours une avance confortable.

La quatrième place est occupée par Volkswagen, avec 9 758 ID.4 livrées.

Alors que les constructeurs automobiles ont publié leurs résultats financiers pour le premier trimestre de l’année, il est apparu que General Motors a dépassé Ford pour devenir le deuxième constructeur de VÉ le plus populaire aux États-Unis.

En effet, le constructeur a réussi à vendre 20 670 véhicules électriques au cours des trois premiers mois de 2023, soit 44 fois plus qu’au premier trimestre 2022.

Au cours de la même période, Ford, qui occupait la deuxième place en termes de ventes de VÉ sur le marché américain, n’en a vendu que 10 866.

Cela rend la performance de GM encore plus impressionnante, mais il est important de noter que Ford a été freiné par un risque d’incendie qui a forcé l’arrêt de la chaîne de montage du F-150 Lightning pendant environ un mois au début de l’année.

En outre, la Mustang Mach-E, le modèle électrique le plus vendu de la marque, a également vu sa production stoppée pendant 7 semaines, le temps que l’entreprise réaménage une usine au Mexique dans le but d’augmenter la cadence de production dans les mois à venir.

Malgré tout, les ventes de VÉ de Ford ont augmenté de 41 % par rapport à la même période en 2022, ce qui témoigne de la popularité croissante des VÉ dans leur ensemble.

General Motors et Ford sont tous deux déterminés à dépasser Tesla et à devenir le constructeur de véhicules électriques le plus vendu en Amérique du Nord, mais il leur reste encore un très long chemin à parcourir.

En effet, Tesla a livré 161 000 véhicules électriques aux États-Unis au cours des trois derniers mois, soit plus de la moitié de tous les VÉ combinés.

GM pense que ses prochains modèles, tels que le Silverado EV, le Blazer EV et l’Equinox EV, l’aideront à gagner du terrain sur Tesla dans les années à venir.

Pour l’instant, l’entreprise compte sur le duo Bolt EV et EUV pour l’essentiel de ses ventes de VÉ, qui a affiché 19 700 livraisons.

Les 968 VUS Cadillac Lyriq qui ont trouvé preneur au cours du dernier trimestre et les 2 unités du pick-up GMC Hummer EV constituent le reste des ventes.

Il est intéressant de noter que la quatrième place du classement est occupée par Volkswagen, bien que le constructeur allemand n’ait qu’un seul modèle électrique à proposer. En effet, le VUS ID.4 a trouvé 9 758 acheteurs dans le pays.

Dans l’ensemble, le marché des VÉ aux États-Unis a progressé de 48 % de janvier à mars, atteignant 258 000 ventes et représentant 7,2 % de l’ensemble des véhicules vendus dans le pays.

Source : AP News