GM effeuille la nouvelle Chevrolet Bolt 2026

La Chevrolet Bolt fera enfin son retour en cours d’année et le constructeur commence l’effeuillage du modèle pour attirer l’attention sur cette électrique ultra populaire au Québec.

La Chevrolet Bolt fait un retour pour 2026

La voiture est largement dérivée de la dernière génération

La Chevrolet Bolt 2026 utilisera une batterie LFP (lithium-fer-phosphate)

La Chevrolet Bolt est la preuve vivante que l’industrie automobile fait face à d’importants défis en matière de commercialisation, en fonction des changements d’humeur des gouvernements et des consommateurs. On se souvient tous du retrait des Chevrolet Bolt EV et EUV en 2023, une année seulement après un rafraîchissement significatif des modèles.

À ce moment, Chevrolet prévoyait que l’Equinox LT à traction de base prendrait le relais, mais ce ne fut pas le cas, GM Canada ne s’étant même pas donné la peine de le commercialiser au pays. De ce fait, la gamme Chevrolet s’est retrouvée orpheline en matière de véhicule électrique d’entrée de gamme.

Pour les consommateurs québécois, ce fut particulièrement frustrant puisque la gamme Bolt était très populaire chez nous. Bien sûr, l’Equinox EV a aussi connu un succès phénoménal, il est même devenu le véhicule électrique le plus vendu au Canada, mais les circonstances étaient bien différentes.

Répondre à la demande

Suivant une forte demande et l’évolution du marché, la direction de GM a décidé de faire marche arrière et de ramener la Bolt. Nous voilà donc sur le compte Instagram de Chevrolet en juillet 2025 et l’on assiste à l’effeuillage de la nouvelle version 2026 de la Chevrolet Bolt.

Dès le premier regard, on se rend compte que Chevrolet récupère l’ancienne génération de la Bolt comme base. D’un point de vue esthétique, les blocs optiques sont redessinés, mais l’on retrouve toujours deux sections pour les éléments éclairants. On remarque également que la bande décorative qui va des phares à la base du pilier A est reconduite de l’ancien modèle.

De profil, la base de la fenestration confirme, tel que prévu, que l’on utilise la version EUV comme base pour ce modèle. C’est notable avec la forme de la vitre au niveau du panneau de custode. Pour l’arrière, l’approche est similaire avec des feux en harmonie avec la nouvelle génération de Chevrolet. On espère par le fait même que GM intégrera dans les feux les principaux éléments éclairants qui étaient jusqu’à maintenant logés dans la partie inférieure du pare-chocs.

Pour le moment, pas un mot ni une image concernant la présentation intérieure de la nouvelle Chevrolet Bolt 2026.

Mise à jour technique

Sur le plan technique, on sait que la Chevrolet Bolt 2026 utilisera le port NACS (North American Charging Standard). On se souvient tous de la saga concernant le remplacement généralisé des batteries de la Bolt sur l’ensemble de sa génération précédente. Pour 2026, le constructeur utilise une autre batterie, cette fois de type LFP (lithium-fer-phosphate). Le constructeur promet que l’autonomie sera supérieure aux 397 kilomètres de l’ancienne version de la Bolt EUV.

Promesse de rentabilité

En matière de prix, GM veut absolument que la nouvelle Chevrolet Bolt 2026 soit un produit rentable. En récupérant l’ancienne plateforme datant de 2016, cela permettra sans l’ombre d’un doute de réduire les coûts de conception et de fabrication. L’apport de la batterie LFP est aussi une source d’économie, même si elle est moins prisée pour le recyclage.

GM soutient que le prix sera très similaire à celui de la version 2023, sa dernière année de production. On parle donc d’un tarif d’environ 43 000 $, soit environ 5 000 $ de moins que le prix de base du Chevrolet Equinox EV. Avec le prix des véhicules en constante hausse, le retour de la Bolt permettra d’élargir l’accès aux véhicules électriques avec un prix qui devrait rester sous la barre des 45 000 $.