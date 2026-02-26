Ford signale le retour des voitures en Europe avec un lancement visé en 2027

Ford prévoit de nouvelles voitures particulières électriques et hybrides pour l’Europe à compter de 2027, tout en développant séparément une berline destinée au marché nord-américain.

Ford Europe se prépare à réintégrer le segment des voitures particulières avec de nouveaux produits ciblant l’année 2027, selon des commentaires formulés par le chef de la direction Jim Farley lors de la conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre 2025 de l’entreprise.

Le constructeur s’est retiré de la plupart des segments traditionnels de voitures particulières en Amérique du Nord d’ici 2020, ne conservant que la Ford Mustang. En Europe, le retrait a suivi une trajectoire similaire. La production de la Ford Mondeo a pris fin en 2020, tandis que les Ford Fiesta et Ford Focus ont été abandonnées respectivement en 2023 et en 2025.

Farley a indiqué que les futures voitures particulières européennes se concentreront sur des segments où l’entreprise peut générer des rendements durables. Il a souligné que la rentabilité, tant pour le constructeur que pour son réseau de concessionnaires, orientera les décisions liées aux produits.

Pour soutenir cette initiative, Ford a nommé Christian Weingaertner au poste de directeur général des véhicules particuliers en Europe. Le dirigeant occupait auparavant le rôle de vice-président à la transformation des activités et devrait superviser la restructuration ainsi que le déploiement de la nouvelle gamme.

Le développement des produits est déjà en cours. Ford a conclu un partenariat stratégique avec Renault qui mènera à la production de deux modèles Ford entièrement électriques utilisant l’architecture électrique Ampere du constructeur français. Ces véhicules devraient rivaliser dans la catégorie des sous-compacts, un segment actuellement non desservi par Ford en Europe depuis l’abandon de la Fiesta.

La stratégie de relance comprend à la fois des véhicules entièrement électriques et des modèles hybrides, avec des lancements prévus pour 2027. Les appellations, les caractéristiques techniques, les lieux de production et les prix n’ont pas encore été divulgués.

Alors que l’Europe se prépare à un retour aux voitures de plus petite taille, l’Amérique du Nord recevra un programme de berline distinct. Farley a déjà confirmé qu’un nouveau modèle à quatre portes est prévu et reposera sur la future plateforme électrique universelle de Ford. Cette architecture, conçue pour réduire la complexité et les coûts, fera ses débuts en 2027 aux côtés d’une camionnette électrique intermédiaire.

Source: FordAuthority