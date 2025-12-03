Ford résiste au ralentissement de l’industrie grâce à ses versions d’entrée de gamme

Il s’est vendu 7% moins de véhicules aux États-Unis en novembre que durant le mois précédent.

Ford a vu ses ventes baisser de seulement 0,9 % sur la même période.

Cela s’explique par les ventes en forte augmentation de ses modèles les plus abordables.

Alors que le marché automobile se refroidit aux États-Unis, Ford parvient à maintenir des ventes relativement stables grâce aux acheteurs en quête de valeur.

En effet, le manufacturier n’a vu ses ventes diminuer de seulement 0,9 % en novembre alors que l’industrie en entier accuse une perte de 7 % versus octobre.

Selon des données publiées par Ford, ce succès relatif s’explique par une augmentation fulgurante des ventes de ses versions d’entrée de gamme, dont plusieurs ont atteint des records le mois dernier.

Par exemple, le Ford Maverick XL hybride, la camionnette la moins dispendieuse en Amérique du Nord, a vu ses ventes bondir de 76,2 % en novembre. Toutes les versions combinées montrent une augmentation de 43,3 %, permettant au Maverick d’établir un record de ventes annuel alors qu’il reste toujours les ventes de décembre à comptabiliser.

De même, les Explorer Active et ST Line, les deux versions les plus abordables de la gamme de ce VUS intermédiaire, ont trouvé 60,7 % et 68,5 % plus d’acheteurs, respectivement. Cela a d’ailleurs contribué à faire du mois passé le meilleur novembre pour les ventes de l’Explorer depuis 2018, avec 41,5 % d’augmentation sur octobre.

En regardant les chiffres pour l’année en cours, cette tendance est encore plus évidente, avec une accélération de 280,6 % des ventes du Ford Explorer Active par rapport à la même période en 2024, et de 176,6 % dans le cas du ST-Line.

Les Ranger XL et Bronco Sport Big Bend sont aussi devenus plus populaires qu’avant, confirmant que les acheteurs sont à la recherche de plus petits prix en raison d’une économie incertaine et d’un coût de la vie de moins en moins abordable aux États-Unis.

Si Ford n’a pas pu échapper au ralentissement des ventes de véhicules électriques, ses modèles hybrides se sont bien tirés d’affaire, atteignant un record de 16 301 unités vendues, soit 13,6 % de plus qu’en octobre.

Ce ne sont pas que les modèles abordables qui se portent bien, par contre, puisque le Ford Transit a aussi eu son meilleur mois de novembre à vie en Amérique du Nord, et les camions Super Duty affichent des résultats pour l’année en cours qui n’avaient pas été vus depuis 2004.

Par ailleurs, le F-150, le leader des ventes de la marque, est en voie de marquer sa 49e année consécutive au sommet de la catégorie des camionnettes pleines grandeur aux États-Unis, devançant actuellement le Chevrolet Silverado d’environ 227 000 unités.

Bien sûr, les acheteurs qui doivent prioriser la valeur lors de leurs achats automobiles se tournent aussi vers les véhicules d’occasion certifiés, dont les ventes ont bondi de 9 % chez Ford en novembre.

Tout cela a permis au constructeur d’accroitre sa part de marché de 0,5 % le mois passé pour atteindre 13,2 % de l’industrie automobile américaine.

Il sera intéressant de constater si cette tendance vers les modèles d’entrée de gamme convaincra d’autres constructeurs à prioriser ceux-ci plutôt que les versions les plus huppées au cours de prochains mois.