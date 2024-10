Ford lance l’initiative Power Promise avec des chargeurs gratuits à domicile

– Des chargeurs domestiques gratuits et leur installation sont offerts pour l’achat de certains véhicules électriques Ford.

– Le réseau de charge BlueOval amélioré offre un accès transparent aux différentes stations de charge sur la route.

– L’extension de l’assistance clientèle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 et la garantie de huit ans sur la batterie renforcent la confiance des consommateurs dans les VE.

Ford Motor Company présente sa nouvelle initiative Power Promise, qui vise à répondre aux principales préoccupations des acheteurs de véhicules électriques (VE) et à améliorer l’expérience globale des propriétaires. Le programme, annoncé par Jim Farley, président-directeur général de Ford, vise à simplifier la recharge à domicile, à améliorer l’accès à la recharge sur route et à fournir une assistance complète aux clients.

Chargeurs domestiques gratuits et installation

L’une des pièces maîtresses de la promesse Power est l’offre de chargeurs domestiques gratuits et d’une installation standard pour les clients qui achètent ou louent une Ford Mustang Mach-E, une F-150 Lightning ou une E-Transit. Cette décision s’attaque à un obstacle important à l’adoption des VE, puisque près de 90 % des acheteurs potentiels indiquent qu’ils seraient plus enclins à acheter un VE s’ils pouvaient le recharger à domicile. Ford vise à éliminer l’incertitude liée à l’installation et aux coûts de la recharge à domicile.

Pour améliorer l’expérience de recharge pendant les voyages, Ford a étendu son réseau de recharge BlueOval. Ce système intègre désormais différents réseaux de recharge, dont Electrify America et les superchargeurs Tesla, dans la navigation connectée du véhicule. La fonction Plug and Charge permet un paiement automatique via le compte FordPass de l’utilisateur.

Ford renforce ses services d’assistance à la clientèle dans le cadre de la promesse Power. L’entreprise étend son système d’assistance 24/7 pour les VE, offrant une aide en temps réel de la part des conseillers Ford. En outre, tous les véhicules électriques Ford bénéficient d’une garantie de huit ans ou 100 000 miles sur la batterie haute tension, afin d’accroître la confiance des consommateurs dans la longévité et les performances de la batterie.

Les analystes du secteur estiment que la promesse de puissance de Ford pourrait constituer une nouvelle norme sur le marché des VE. En répondant à des préoccupations pratiques telles que la recharge à domicile et l’assistance continue, Ford adopte une approche holistique de la possession d’un VE qui va au-delà des incitations financières traditionnelles.

« Cette initiative montre que les constructeurs automobiles reconnaissent la nécessité de fournir des solutions complètes pour l’adoption des VE », a déclaré Sarah Johnson, analyste de l’industrie automobile. « Il ne s’agit pas seulement du véhicule lui-même, mais de l’ensemble de l’écosystème de la propriété.

L’initiative Power Promise est désormais disponible pour les achats et les locations de nouveaux VE Ford aux États-Unis. Pour le moment, Ford Canada n’a pas fait d’annonce similaire.