Ford lance le programme Promesse électrique au Canada pour améliorer la vie en VE

Le nouveau programme Promesse électrique de Ford offre aux propriétaires canadiens de VE des solutions de recharge, des garanties sur les batteries et une assistance 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Le programme Ford Promesse électrique comprend des chargeurs domestiques gratuits et l’installation de certains VE jusqu’au 31 mars 2025.

Le programme offre une assistance en direct 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, des garanties sur les batteries et l’accès au réseau de charge BlueOval.

Les ventes de VE de Ford au Canada ont augmenté de 66,1 % en 2024, soulignant la demande et l’adoption croissantes.

Ford Canada a lancé la Promesse électrique, un nouveau programme conçu pour soutenir les propriétaires de véhicules électriques (VE) avec des solutions de recharge à domicile, une assistance clientèle 24/7, des garanties de batterie et des options de recharge améliorées sur la route.

Dans le cadre de ce programme, les clients qui achètent ou louent une nouvelle Ford Mustang Mach-E, F-150 Lightning ou E-Transit entre le 1er février et le 31 mars 2025 recevront gratuitement un chargeur domestique et une installation standard. Les résidents du Québec se voient offrir un ensemble chargeur et installation au prix réduit de 2 450 $ plus taxes, comparativement à la valeur de détail estimative habituelle de 3 600 $. Ford s’est associé à RocketEV Charging Solutions inc. pour fournir des services d’installation certifiés dans tout le pays.



Le réseau de charge BlueOval de Ford intègre plusieurs fournisseurs de charge pour la recharge en dehors de la maison, y compris l’accès au réseau Supercharger de Tesla. Le système comprend la navigation connectée, qui ajoute automatiquement des arrêts de recharge aux itinéraires, et le système Plug & Pay, qui permet des paiements transparents par le biais de l’application FordPass.

Ford offre une garantie limitée de 8 ans/160 000 km sur la batterie haute tension pour tous ses véhicules entièrement électriques afin de renforcer la confiance des clients dans la fiabilité de la batterie. En outre, le programme fournit une assistance technique en direct 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, y compris des conseils en matière de charge et une assistance routière gratuite pour les véhicules dont l’autonomie de la batterie est faible.

Ford s’efforce d’améliorer l’expérience des propriétaires de VE. L’entreprise annonce des ventes record de VE au Canada, avec une augmentation de 66,1 % d’une année sur l’autre en 2024. Malgré des taux d’adoption croissants, Ford reconnaît que de nombreux acheteurs potentiels restent hésitants en raison de préoccupations concernant l’accessibilité de la recharge et le soutien à long terme. L’introduction du programme peut également aider à soulager la douleur causée par la perte des incitations gouvernementales.

« Nous voulons que les clients de tout le Canada soient convaincus qu’ils peuvent choisir le véhicule Ford qu’ils veulent conduire et le groupe motopropulseur qui leur convient », a déclaré Bev Goodman, président et chef de la direction de Ford Canada.