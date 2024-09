Ford dévoile son système BlueCruise 1.4

Le système BlueCruise sera disponible sur certains modèles 2025 Ford et Lincoln.

La version 1.4 est plus fluide.

La conduite entièrement autonome n’existe pas encore de manière officielle, mais l’industrie continue de s’y intéresser en investissant dans le développement de la technologie. En revanche, les systèmes d’aides à la conduite se raffinent, notamment pour les distances plus longues et plus monotones pour les autoroutes de l’Amérique du Nord.

Le système BlueCruise appartient à cette catégorie de systèmes et en cette fin du mois de septembre 2024, le constructeur Ford vient de dévoiler la version 1.4 de son système d’aide à la conduite pour l’autoroute.

Le dispositif propos, nous dit-on, une conduite plus fluide entre les lignes et plus de kilomètres possibles sans devoir intervenir en reprenant le contrôle du véhicule avec le volant. Dans les virages par exemple, le système détecte la courbe et ajuste automatiquement et en douceur la vitesse du véhicule, ce qui permet au conducteur de poursuivre son expérience « sans les mains ».

Les ingénieurs affectés au système BlueCruise ont également cherché à donner une plus grande stabilité dans la voie grâce à un nouveau contrôleur de mouvement. Ainsi, le véhicule devrait moins louvoyer entre les lignes sur l’autoroute.

Qui plus est, le mode mains libres est plus flexible face aux conditions météorologiques, ce qui prolonge la conduite « sans les mains ».

Les fonctions déjà intégrées au système BlueCruise, comme le Lane Change ou le Lane Repositioning, demeurent en place. L’utilisateur peut donc changer de voie à la simple pression du levier à gauche du volant. L’autre application Lane Repositioning s’occupe, lorsque la situation l’oblige, à repositionner le véhicule lorsqu’un véhicule voisin s’approche un peu trop de la voie où circule le véhicule équipé du système BlueCruise.

La nouvelle version 1.4 de BlueCruise sera implantée à bord de certains véhicules Ford et Lincoln de l’année-modèle 2025.