Ford dépose un brevet pour une caisse extensible avec rangements d’outils intégrés

Les images semblent montrer un F-150 Lightning équipé du nouveau type de caisse.

Des rangements d’outils, un plancher extensible, un abattant séparé, des marches d’accès et des rampes cargo sont inclus.

La compagnie a aussi déposé le nom F-200, possiblement pour son futur pickup électrique T3.

Ford a récemment breveté une série de modifications potentielles de la caisse de son camion aux États-Unis, dont quatre brevets visant à rendre le travail avec ses pick-up plus facile et plus pratique.

Bien qu’elles aient été déposées sous la forme de quatre brevets distincts, toutes les nouvelles fonctionnalités sur lesquelles Ford a apparemment travaillé semblent être conçues pour fonctionner ensemble.

L’objectif principal de ces modifications semble être d’augmenter l’espace de chargement, ce qui a déjà été tenté par d’autres constructeurs de pick-up, tels que Chevrolet.

Dans le cas de Ford, les conducteurs allongeraient le plateau du camion par l’arrière plutôt que par l’avant, ce qui signifie que le chargement de gros objets ne se ferait pas au détriment de l’espace réservé aux passagers.

Sur les images du brevet, Ford montre un système dans lequel le plancher de la caisse peut être allongé en dépliant deux panneaux qui semblent être rangés dans un renfoncement situé juste derrière la cabine.

Sur la plupart des images, cette opération est réalisée en faisant coulisser tout l’arrière du camion, feux arrière compris. Cela permet non seulement d’agrandir considérablement la surface de la caisse fermée, mais aussi de découvrir un espace de rangement caché pour les outils à l’intérieur des ailes arrière.

En outre, le pick-up serait équipé d’un hayon divisé qui peut s’ouvrir comme une porte de grange, en plus de basculer de haut en bas.

Contrairement au hayon divisé utilisé par RAM, ce système serait doté d’une ouverture centrée qui permettrait aux deux côtés de s’ouvrir à un angle de 180 degrés, créant ainsi un espace de travail vaste avec, là encore, des espaces de rangement pour les outils.

Le marchepied utilisé par Ford étant intégré au hayon lui-même, le constructeur a dû le repenser pour conserver cette caractéristique avec un hayon divisé.

D’après ce que l’on peut voir, l’accès à la caisse sera possible grâce à deux grandes marches qui s’étendent depuis le plancher de chargement et derrière le pare-chocs.

En outre, les brevets montrent que Ford a pensé à inclure des rampes pour faciliter le chargement d’un VTT. Ces rampes semblent se glisser dans la partie la plus large du plancher une fois qu’elle est en position déployée.

Dans le même ordre d’idées, Ford a récemment déposé la marque F-200 pour l’utiliser sur des véhicules aux États-Unis.

Bien que rien n’ait été confirmé pour l’instant, il est possible que ce nom et les nouvelles solutions de caisse soient introduits avec la prochaine génération de camions électriques du constructeur, qui est actuellement connue sous le code de projet T3.

Bien sûr, il n’est pas rare de voir des constructeurs automobiles breveter des idées qui n’aboutissent jamais à la production, nous devrons donc attendre et voir si Ford décide de mettre tous ces brevets récents à profit.

Source : Motor Authority