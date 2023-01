Ford construira ses futurs VÉ sur sa propre plateforme plutôt que sur la MEB de VW

Ford avait annoncé une collaboration avec Volkswagen pour « un ou deux » modèles en Europe.

Un VÉ basé sur la plateforme MEB de Volkswagen devrait être dévoilé plus tard cette année.

Cela pourrait être le seul modèle a naitre de cette union, une nouvelle plateforme développée par Ford étant sur le point d’arriver.

La branche européenne de Ford a annoncé qu’elle abandonnerait sa collaboration avec Volkswagen une fois que son premier véhicule électrique spécifique au marché serait lancé plus tard cette année.

En 2020, Ford avait déclaré qu’elle collaborerait avec Volkswagen sur « un ou deux » véhicules électriques pour le marché européen.

Il semble maintenant qu’un seul VÉ naîtra de cette union éphémère puisque Ford affirme que ses futurs modèles seront tous basés sur une nouvelle plateforme actuellement développée par ses ingénieurs à Dearborn.

En attendant, on ne sait pas grand-chose sur le futur VÉ, si ce n’est qu’il sera basé sur la plateforme MEB qui sous-tend également la Volkswagen ID.4 et l’Audi Q4 e-Tron.

En outre, la société en a publié une image, mais seule la silhouette générale et les feux de jour en « crosse de hockey » sont montrés.

Il est peu probable que ce modèle soit vendu en Amérique du Nord, car l’objectif premier du partenariat avec Volkswagen était d’accélérer l’entrée de Ford sur le marché européen avec un modèle plus petit que la Mustang Mach-E.

Bien qu’il n’ait créé qu’un seul modèle, le partenariat Ford-VW devrait permettre de doubler le volume du constructeur américain en Europe, les ventes devant atteindre 1,2 million d’unités au cours des six prochaines années.

Selon Martin Sander, directeur général de Ford Model e en Europe, le retour à une plateforme interne donnera à Ford un plus grand contrôle sur ses futurs VÉ et devrait lui permettre d’être plus compétitif sur les différents segments de marché à travers le monde.

En effet, la nouvelle plateforme sera évolutive afin de s’adapter à différents types de véhicules, et pas seulement aux VUS compacts.

Sander a également déclaré que Ford est ouvert à une nouvelle collaboration avec VW ou un autre constructeur automobile, en fonction de ce que sera le marché des VÉ dans les années à venir.

Source: Electrek