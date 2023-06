Ford augmente la production du F-150 Lightning, particulièrement le modèle XLT de base

Ford dit que les commandes passées aujourd’hui pourraient être prêtes en Septembre.

L’usine est configurée pour produire 150 000 unités l’an prochain.

Ford annonce qu’il est désormais beaucoup plus facile d’acheter l’un de ses pick-up Lightning électriques. Le constructeur s’apprête à augmenter la production de la plupart des modèles, les commandes étant disponibles dès aujourd’hui pour une livraison en septembre.

« L’intérêt des clients pour le modèle XLT a considérablement dépassé l’offre depuis le lancement du F-150 Lightning et nous avons travaillé avec nos fournisseurs pour y remédier », a déclaré Marin Gjaja, directeur de la clientèle, Ford Model e. « Nos clients nous ont clairement fait savoir qu’ils souhaitaient que leurs camions soient livrés le plus rapidement possible après leur commande. Au fur et à mesure que nous augmentons la production, nous rendons cela possible ».

Le modèle XLT a connu le niveau de demande le plus élevé par rapport à ce que Ford pouvait produire depuis le lancement du camion. Ford a préféré construire davantage de modèles Platinum et Lariat parce qu’ils étaient plus rentables.

Ford indique que son centre de véhicules électriques Rouge travaille actuellement à tripler les taux de production de la Ford F-150 Lightning. Cela signifie qu’il sera en mesure d’en construire environ 150 000 l’année prochaine, mais cela signifie aussi qu’il y aura plus de camions cette année.

Le F-150 Lightning XLT 2023 est proposé à partir de 64 474 dollars aux États-Unis, avec une autonomie de 240 miles (386 kilomètres).