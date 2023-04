Ford a augmenté le prix du F-150 Lightning de 20 000$ depuis l’an dernier

La version d’entrée de gamme était annoncée juste en dessous de 40 000$ aux États-Unis en 2022.

Le même modèle coûte maintenant 59 974$ à la suite de quelques augmentations.

Ford dit que cela est dû à des problèmes d’approvisionnement et des facteurs du marché.

Le Ford F-150 Lightning a vu son prix grimper à nouveau récemment, rendant la version d’entrée de gamme exactement 20 000 dollars plus chère que lors du lancement du modèle il y a environ un an.

En effet, la version Pro, qui s’adresse principalement aux entreprises et aux travailleurs, coûte désormais 59 974 dollars aux États-Unis, soit 4 000 dollars de plus qu’en décembre, lorsque son prix a été modifié pour la dernière fois.

Cela signifie que le Lightning est désormais loin du « camion à 40 000 dollars » annoncé par Ford lors du lancement de ce modèle en 2022.

Le constructeur automobile affirme que les contraintes d’approvisionnement et les facteurs du marché sont à l’origine des dernières hausses de prix, dont la plus récente fait suite à la réouverture de l’usine après l’incendie d’une batterie qui a entraîné une fermeture d’un mois.

Ce délai a permis à Ford d’enquêter sur la cause de l’incendie, qui s’est avérée être une cellule de batterie défectueuse, et de réparer les 18 autres camions qui présentaient un risque d’incendie en raison d’un problème similaire.

Alors que le modèle le moins cher du F-150 Lightning a vu son prix augmenter d’environ 50 % au cours de la dernière année le XLT est resté au même niveau de prix depuis son lancement : 63 474 dollars.

Le Lariat et le Platinum ont tous deux connu des augmentations modestes de 1 500 et 1 200 dollars respectivement, portant leur prix de vente à 75 974 dollars pour le Lariat et 98 074 dollars pour le Platinum.

Bien que le nouveau prix plus élevé puisse rendre le F-150 Lightning moins attrayant pour les acheteurs à la recherche d’un camion de travail sans égard à sa mécanique, son effet sur les ventes ne se fera pas sentir avant un certain temps puisque Ford affirme que le Lightning Pro est déjà écoulé.

Source : Automotive News