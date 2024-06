FLO reçoit 136 millions $ pour étendre son réseau de recharge de véhicules électriques et lancer de nouveaux produits

– FLO obtient 136 millions $ pour étendre son réseau nord-américain de recharge de véhicules électriques et ses offres de produits.

– La ronde de financement a été menée par EDC, avec le soutien additionnel de CDPQ, IQ, BDC, EIP et MKB.

– Les nouveaux produits comprennent le chargeur rapide FLO Ultra et les chargeurs résidentiels FLO Home de nouvelle génération.

FLO, un acteur clé du réseau de recharge des véhicules électriques (VE) et des solutions de recharge intelligente en Amérique du Nord, a obtenu 136 millions $ de capitaux à long terme. Le financement provient en grande partie d’un cycle de financement par actions de série E dirigé par Exportation et développement Canada (EDC), qui vise à stimuler la croissance de FLO aux États-Unis et au Canada.

Cette ronde de financement de 136 millions $ est la plus importante de l’histoire de FLO. Cette injection de capitaux permettra d’accélérer le déploiement d’un réseau de recharge fiable pour les véhicules électriques et de faire progresser le développement de nouveaux produits. L’investissement soutiendra également le déploiement de nouveaux produits, notamment le chargeur ultra-rapide FLO conforme aux normes NEVI et Buy America, ainsi que la nouvelle génération de chargeurs résidentiels FLO Home.

Louis Tremblay, président et chef de la direction de FLO, a souligné l’importance de ce financement pour poursuivre le déploiement de l’infrastructure essentielle de recharge des VE en Amérique du Nord. Il a remercié les partenaires financiers pour leur soutien, qui permet à FLO de poursuivre sa mission de lutte contre les changements climatiques en fournissant un réseau de recharge de VE fiable et une expérience optimale pour les conducteurs de VE.

EDC, partenaire de longue date de FLO, a investi pour la première fois dans l’entreprise en 2020. Erik Brien-Wright, associé, Capital de croissance pour le marché intermédiaire à EDC, se joindra au conseil d’administration de FLO, ce qui renforcera le partenariat. Guillermo Freire, premier vice-président d’EDC, a fait l’éloge de la croissance de FLO et de son rôle de chef de file dans le domaine des solutions de recharge des véhicules électriques, soulignant l’impact positif des moyennes entreprises sur l’économie canadienne et l’environnement.

La Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), Investissement Québec (IQ), la Banque de développement du Canada (BDC), Energy Impact Partners (EIP) et MacKinnon, Bennett & Company Inc. (MKB) ont également apporté un soutien important à la levée de fonds. Francis Baillargeon, directeur financier de FLO, a remercié les partenaires financiers pour leur vision commune de la croissance à long terme et de l’expansion stratégique du marché.

Cette année, FLO s’apprête à lancer deux nouveaux produits majeurs : le chargeur ultra-rapide FLO et la nouvelle génération de chargeurs résidentiels FLO Home. Le chargeur FLO Ultra à deux ports peut alimenter la plupart des nouveaux VE à 80 % en 15 minutes avec une puissance de 320 kW, et jusqu’à 500 kW lorsqu’il est associé à une deuxième unité. Il est conçu pour répondre aux normes NEVI et au Buy America Act, soutenant ainsi les initiatives fédérales américaines en faveur d’un réseau de recharge de VE cohérent à l’échelle nationale. La production du chargeur FLO Ultra est en cours et les livraisons commenceront ce mois-ci.

En outre, la nouvelle génération de chargeurs FLO Home sera disponible cet été, avec trois options flexibles, y compris le choix des connecteurs J3400 (NACS) ou J1772, et des options de puissance accrue de 12 kW (50A) et 19,2 kW (80A).