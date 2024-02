Fiat fait appel à J-Lo pour la deuxième génération de la 500e

Il faut s’attendre à un grand nombre de campagnes de présentation de la 500e.

Jennifer Lopez mettra en scène la 500 électrique

Fiat fait de la publicité pour la 500e en lançant édition spéciale après édition spéciale. La prochaine édition bénéficiera de l’aide de J-Lo, qui apparaîtra dans le clip de son dernier single, ainsi que de nombreux médias sociaux.

Jennifer Lopez et Fiat sont des partenaires marketing de longue date. Depuis le retour de Fiat en Amérique du Nord en 2012. Bien qu’elle soit toujours Jenny from the block, la 500 a connu une véritable cure de jouvence au cours des années qui ont suivi.

La première fois, la Fiat 500 faisait partie d’un numéro de danseuse pour le clip de Papi. Cette fois, elle fait partie de la vidéo de la chanson « Can’t Get Enough », tirée du neuvième album studio de J-Lo.

Mais quelle sera la particularité de cette 500e « drop » ?

Nous n’en savons rien. L’aguiche de la chanson, de la vidéo et de la voiture montre une voiture de couleur or rose. Étant donné que la voiture originale était la 500e (rouge) et qu’elle était de couleur rouge, il s’agit probablement d’une peinture caractéristique. Mais c’est à peu près tout ce que nous montrent les 15 secondes du clip.

Les voitures pourront être commandées à partir du 12 mars. Elles arriveront probablement chez les concessionnaires quelques mois plus tard. Ce qui ne devrait pas changer, c’est le groupe motopropulseur de la Fiat 500e, avec une autonomie électrique de 240 km et 118 ch.