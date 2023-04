Et la Voiture mondiale de l’année est…

Les prix ont été décernés en matinée au Salon de l’auto de New York.

L’énergie électrique prend de plus en plus de place dans l’industrie.

Le groupe Hyundai a récolté pas moins de quatre prix sur six cette année.

Pour sa dix-neuvième édition des World Car of the Year Awards, l’association de journalistes automobile issus de plusieurs marchés à travers le monde, a décidé de frapper un grand coup… de nature électrique.

En effet, pas moins de cinq gagnants dévoilés à l’occasion du Salon de New York, sont alimentés uniquement par des électrons. D’ailleurs, l’énergie renouvelable était fortement représentée cette année, lors des annonces précédentes, notamment au début du mois de mars avec les finalistes de chaque catégorie.

Design mondial : Hyundai Ioniq 6

De nos jours, le design d’un véhicule est presque aussi important que son groupe motopropulseur ou son empreinte écologique. Les constructeurs n’hésitent plus à lancer des véhicules hauts en couleurs pour attirer l’attention des consommateurs. La nouvelle berline électrique Hyundai Ioniq 6 est celle qui termine sur la plus haute marche du podium devant l’étonnante Lucid Air et le plus classique, mais toujours pertinent Land Rover Range Rover. Avec sa silhouette tout en courbes, la berline électrique coréenne ne laisse personne indifférent. Est-ce que les consommateurs seront aussi enthousiastes que les membres du jury? C’est ce que nous pourrons découvrir au fil des prochains mois.

Voiture urbaine mondiale : Citroën C3

Dans le créneau urbain, c’est une voiture absente du marché nord-américain qui repart avec les honneurs. En fait, les deux autres finalistes de la catégorie brillent aussi par leur absence sur nos routes. En effet, la ORA Funky Cat / Haomao et le Volkswagen Taigo/Nivus sont vendus respectivement en Chine et ailleurs dans le monde (Europe, Amérique du Sud, etc.).

Avec la mode des utilitaires en Amérique du Nord, ce créneau est presque inexistant chez nous.

Voiture de luxe mondiale : Lucid Air

Le parcours de la marque Lucid Motors est fascinant. De marque inconnue il y a quelques années à peine, Lucid fait parler d’elle pour sa qualité d’exécution, mais également pour ses performances ahurissantes. D’ailleurs, la berline américaine a devancer de grosses pointures en 2023, avec la BMW Série 7 / i7 et la Genesis G90 comme autres représentantes des ultra luxueuses.

Voiture de performance mondiale : Kia EV6 GT

Avec la nouvelle Nissan Z et l’incroyable Toyota GR Corolla, les chances de voir une voiture à motorisation thermique étaient bonnes, mais c’est le Kia EV6 GT qui mérite le titre de véhicule de performance cette année. Avec sa paire de moteurs livrant une puissance de 576 chevaux et un couple de 546 lb-pi, le KIA EV6 le plus sportif n’a rien d’une tortue malgré son poids important.

Voiture électrique mondiale : Hyundai Ioniq 6

Ici aussi, le géant coréen marque des points importants avec sa nouvelle berline électrique. La sœur plus arrondie de l’Ioniq 5 a donc devancé la Lucid Air et la BMW i7. Parions que son accessibilité a été un facteur dans ce résultat, les deux autres berlines électriques étant destinées à un public plus huppé.

Voiture mondiale de l’année : Hyundai Ioniq 6

Et comme si ce n’était pas assez, la nouvelle représentante de Hyundai dans le créneau électrique a réussi à devancer deux multisegments électrifiés au scrutin. En effet, le BMW X1 (également disponible avec une motorisation électrique en Europe sous la forme de l’iX1) et le Kia Niro (toujours commercialisé en versions hybrides, hybrides rechargeables et purement électriques) n’ont pas convaincu les membres du WCOTY (World Car of the Year).