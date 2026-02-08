Essai routier Nissan Rogue Rock Creek 2026 : jouer les succès, avec des bottes de randonnée

Le VUS compact le plus vendu de Nissan adopte un style plus robuste sans prétendre être un véritable véhicule hors route.

La version Rock Creek ajoute une allure plus coriace et de légers ajustements techniques sans modifier la personnalité fondamentale du Rogue.

Le trois-cylindres turbocompressé offre des performances et une efficacité honnêtes, mais le raffinement et la confiance à long terme demeurent des points d’interrogation.

L’espace pratique, une tarification raisonnable et une facilité d’utilisation au quotidien maintiennent le Rogue bien en vue sur la courte liste canadienne des VUS compacts.

S’il y a un véhicule qui explique comment Nissan garde les lumières allumées au Canada et ailleurs dans le monde, c’est bien le Rogue. On en voit partout, des entrées de banlieue aux rues glacées de Montréal. Le Rogue est un cheval de trait discret depuis 2008 et, même s’il n’a jamais été tape-à-l’œil, il a constamment fait exactement ce que la plupart des acheteurs attendent : être présent, se comporter correctement et ne pas en demander trop en retour.

La génération actuelle, lancée en 2021, actualisée pour 2024 et reconduite en 2026 sans grands changements, mais avec une nouvelle version, s’en tient à cette recette. L’édition Rock Creek existe pour une seule raison : les acheteurs veulent des VUS à l’allure robuste, même s’ils ne quittent jamais l’asphalte, pas même pour des chemins poussiéreux. Nissan le sait, et le Rogue Rock Creek est sa réponse à des versions comme les Tucson XRT, Sportage X-Line, RAV4 Woodland, CX-50 Meridian et CR-V TrailSport.

Visuels Rock Creek

Visuellement, le Rock Creek est sans conteste le Rogue le plus intéressant. Les roues de 17 po avec accents Lava Red, généralement chaussées de pneus tout terrain Falken WildPeak, les éléments de garniture extérieure assortis et le porte-bagages de toit massif font une grande partie du travail. Fini en sable baja, probablement la couleur que la majorité des acheteurs choisiront, même devant le gris rocher nacré, il paraît plus robuste que les versions S, SV ou Platinum. Un dégagement au sol accru aurait-il aidé à vendre l’image ? Bien sûr. Mais personne n’achète ce modèle pour faire de l’escalade de rochers la fin de semaine, alors la configuration actuelle est logique.

Le prix se situe en plein centre de la gamme. À environ 44 200 $ avec les frais, il se place sous la Platinum tout en offrant beaucoup plus de personnalité que les versions inférieures. Un Rogue S de base débute autour de 37 200 $ et comprend déjà le rouage intégral, les sièges avant et le volant chauffants, un écran tactile de huit pouces et un hayon à commande électrique. Cette proposition de valeur n’a pas changé et demeure l’un des plus grands atouts du Rogue.

Points forts et faibles de l’habitacle

À l’intérieur, tout est familier, pour le meilleur comme pour le pire. Les sièges sont confortables et recouverts du matériau PrimaTex doux de Nissan, extrêmement froid au toucher, qui est beau à l’œil, mais vous rappelle que c’est l’hiver chaque fois que vous montez à bord. Les sièges chauffants aident… éventuellement. L’espace est excellent, surtout à la deuxième rangée, où les portes arrière à ouverture de 90 degrés sont de l’or en barre pour les sièges d’enfant et l’accès. Le volume de chargement est généreux et facile à exploiter, mais pas renversant, contrairement à ce que les chiffres officiels de Nissan pourraient laisser croire.

La planche de bord est l’endroit où le Rock Creek accuse son âge. Un écran d’instrumentation de sept pouces jumelé à un écran central de huit pouces semble dépassé, même à ce prix. L’ensemble de 12,3 po de la Platinum met encore plus en évidence l’écart — j’imagine qu’il descendra dans la gamme plus tôt que tard. Cela dit, les menus Nissan sont simples, les polices sont claires, et la présence de commandes physiques pour la climatisation et les fonctions chauffantes est toujours appréciée. Les espaces de rangement sont nombreux, la visibilité est bonne et tout fonctionne sans tracas.

Pétarade légère à 3

Sur la route, le Rogue se comporte exactement comme prévu. Le trois-cylindres turbocompressé de 1,5 litre développe 201 chevaux et 225 lb-pi de couple, ce qui est solide sur papier pour la catégorie. En ville, il se montre raisonnablement vif, aidé par la CVT qui maintient le moteur dans sa plage de couple. La consommation augmente légèrement en version Rock Creek, évaluée à 7,6 L/100 km contre 7,2 pour les autres versions. En conduite hivernale, j’ai observé une moyenne de plus de huit, se rapprochant de neuf, ce qui demeure tout à fait acceptable.

Le raffinement est l’aspect où des fissures commencent à apparaître. Au ralenti ou à faible allure, le moteur peut vibrer et grogner plus qu’il ne le devrait. Sur l’autoroute, les bas régimes se traduisent par un grondement perceptible, et les dépassements rapides demandent de la patience pendant que la suralimentation se met en place. Au-delà de 4 000 tr/min, il y a peu de récompenses. Le confort de roulement et le comportement routier ne sont ni sportifs ni moelleux ; ils font simplement le travail. La direction et les freins suivent la même logique.

J’ai aussi remarqué des bruits étranges à froid : un son bourdonnant, semblable à un ventilateur, lié à l’accélération (moteur de soufflerie ?), ainsi que quelques craquements occasionnels provenant de la garniture arrière. La plupart disparaissent une fois le véhicule réchauffé, mais c’est inhabituel dans un véhicule neuf.

À surveiller

Les préoccupations à long terme touchent surtout le moteur turbo à compression variable de Nissan et la CVT. Cette technologie moteur affiche un historique de fiabilité mitigé, plus précisément faible, et le comportement de la transmission ne convertira pas les sceptiques. Les petits bruits d’habitacle et les particularités au démarrage à froid pourraient aussi irriter les propriétaires soucieux des détails. La garantie aide, mais les acheteurs qui prévoient conserver leur Rogue bien au-delà de cinq ans devraient peser ces facteurs avec soin.

Conclusion

Le Nissan Rogue Rock Creek 2026 ne cherche pas à tout réinventer, et c’est précisément le but. Il est pratique, correctement tarifé, facile à vivre et juste assez robuste dans son apparence pour demeurer pertinent.

Il existe des options plus compétentes si la conduite hors asphalte est une priorité, et des choix plus doux si le raffinement est en tête de liste. Une de ces options, si la terre et le gravier sont plus fréquents, est le Subaru Forester 2026. Avec un prix de départ d’un peu plus de 37 000 $, il offre davantage de capacités hors route et un meilleur dégagement au sol dès la sortie de la boîte.

Cela dit, comme VUS compact pour un usage quotidien, le Rogue continue de mériter sa place près du sommet. Il n’est pas excitant, mais il déçoit rarement qui que ce soit, et pour bien des acheteurs, c’est exactement ce qui fait son attrait.

Modèle Nissan Rogue

Rock Creek Honda CR-V TrailSport Toyota RAV4

Woodland Prix de base (PDSF) 44 200$ 50 441$ 50 125$ Moteur 1.5L I3T 2.0L I4 + moteurs électriques 2.5L I4 + moteurs électriques Puissance 201 ch 204 ch 236 ch Couple 225 lb-pi 247 lb-pi 163 lb-pi Transmission CVT CVT eCVT Consommation moyenne (RN Can) 7,6 L/100 km 6,7 L/100 km 6,2 L/100 km Capacité remorquage 680 kg (1,500 lb) 453 kg (1,000 lb) 1,588 kg (3,500 lb) Capacité du coffre (derrière 1ère rangée) 2,064 L 2,166 L 1,994 L Capacité du coffre (derrière 2e rangée) 1,028 L 1,113 L 1,070 L DImension écran central 8 in 9 in 10,5 in