Essai du Nokian Surpass AS01 : un pneu UHP quatre saisons qui équilibre performance et confort

Après un été complet d’essais, ce pneu finlandais offre une adhérence solide, un grand silence et une durabilité impressionnante.

Offert en 65 dimensions de 16 à 21 pouces, avec une garantie d’usure de 90 000 km

Flancs renforcés de fibres d’aramide pour une meilleure résistance aux nids-de-poule

Favorise le confort et l’équilibre plutôt que la performance extrême sur piste

Optimisé pour les véhicules électriques grâce à une faible résistance au roulement

Quand Nokian m’a proposé un jeu de ses nouveaux pneus Surpass AS01, j’étais vraiment enthousiaste. Nous avons été impressionnés par la diversification de la gamme du manufacturier finlandais au-delà de ses pneus d’hiver légendaires — notamment le zLINE A/S que nous avions adoré il y a quelques années. J’étais donc curieux de voir comment ces pneus UHP (ultra-haute performance) quatre saisons allaient se comporter sur ma Subaru WRX 2011 tout au long d’un été complet d’essais. Après plusieurs milliers de kilomètres parcourus sur les routes du Québec, j’ai découvert que Nokian a conçu un pneu qui privilégie une expérience de conduite complète plutôt qu’une performance pure — et honnêtement, cette approche fonctionne à merveille pour la majorité des conducteurs.

Ce que Nokian a réellement conçu

Le Surpass AS01 marque l’entrée de Nokian dans le segment des pneus UHP quatre saisons, mais avec une approche différente. Ce pneu ne cherche pas les chronos ni les trophées. Nokian a plutôt misé sur ce qu’il appelle une « expérience de conduite complète », en utilisant sa plus forte teneur en silice jamais intégrée à un composé quatre saisons.

L’élément clé : la construction des flancs en fibre d’aramide — le même matériau que celui utilisé dans les gilets pare-balles. Le Surpass AS01 devient ainsi le premier pneu UHP de Nokian à offrir la garantie de protection contre les nids-de-poule. Si un impact endommage irrémédiablement le pneu, Nokian le remplace sans frais. Ayant affronté les routes post-hivernales du Québec depuis des années, je salue cette approche pragmatique.

Gamme et compatibilité électrique

Nokian propose 65 dimensions allant de 16 à 21 pouces, couvrant la majorité des voitures sportives et multisegments au Canada. Le pneu arbore le logo « Electric Fit », indiquant qu’il est optimisé pour les véhicules électriques et hybrides. Sa faible résistance au roulement maximise l’autonomie, tandis que sa structure renforcée supporte le poids additionnel des batteries. Même testé sur un moteur à combustion, j’ai noté un léger gain de consommation.

Un confort inattendu

C’est ici que le Surpass AS01 m’a le plus surpris. Je m’attendais à une conduite ferme typique des pneus UHP, mais j’ai découvert un confort et un silence remarquables, rendant les longs trajets sur autoroute agréables. Les chocs sont bien absorbés, sans secousses excessives. Les flancs demeurent rigides en virage, inspirant confiance, mais l’ensemble est calibré pour l’équilibre plutôt que l’agressivité. Les amateurs de journées de piste trouveront le Surpass AS01 moins tranchant qu’un pneu d’été pur, mais pour une conduite vive sur route, il offre le juste dosage de précision et de contrôle.

Pluie ou pas, la confiance demeure

Sous la pluie, le Surpass AS01 se distingue. Ses larges rainures évacuent efficacement l’eau, maintenant une adhérence prévisible même lors d’averses intenses. La direction reste précise, sans flou ni décrochage soudain. Sur chaussée sèche, la tenue de route est tout aussi stable, avec un freinage puissant et linéaire. Lors d’une escapade sur routes sinueuses, le pneu a démontré une communication claire à la limite, sans comportements imprévisibles.

Le compromis est évident : les puristes de la performance trouveront davantage de mordant avec des pneus d’été dédiés. Mais Nokian a choisi avec justesse de privilégier la constance et la confiance.

Une durabilité qui compte

Nokian garantit le Surpass AS01 pour 90 000 km, un chiffre ambitieux pour un pneu UHP. Sa conception à épaulement fermé favorise une usure uniforme, ce que j’ai constaté après une saison complète. Le composé riche en silice prolonge la durée de vie sans sacrifier la performance. La faible résistance au roulement améliore légèrement l’efficacité énergétique — un atout plus notable pour les véhicules électriques, mais perceptible aussi sur les modèles thermiques.

Fiche technique du Nokian Surpass AS01

Caractéristique Détail Gamme de tailles 16 à 21 pouces (65 dimensions) Garantie d’usure 90 000 km Technologie des flancs Renforts en fibres d’aramide Composition Mélange Silica Sense à haute teneur en silice Compatibilité VÉ Certifié Electric Fit

Conclusion

Le Nokian Surpass AS01 réussit en refusant de tomber dans les excès qui définissent souvent les pneus UHP quatre saisons. Après un été complet d’essais, j’y ai trouvé un pneu qui met l’accent sur les qualités les plus utiles au quotidien : confort, silence, adhérence sous la pluie et comportement prévisible. Ses flancs renforcés et sa garantie contre les nids-de-poule ajoutent une réelle valeur pour les routes canadiennes.

Ce ne sont pas les pneus UHP les plus adhérents du marché — et c’est voulu. Les amateurs de performance pure préféreront des modèles d’été dédiés. Mais pour ceux qui recherchent un pneu trois saisons équilibré et compétent, le Surpass AS01 tient parfaitement sa promesse. Il convient tout autant aux conducteurs de véhicules électriques soucieux d’efficacité qu’aux propriétaires de voitures sportives à essence.

Le Surpass AS01 rappelle qu’un bon pneu n’est pas nécessairement le plus extrême — mais celui qui rend chaque trajet plus agréable.