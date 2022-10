Du nouveau pour le Audi e-tron en 2023

Le VUS électrique Audi e-tron était l’un des premiers modèles de véhicules électriques de luxe à faire son entrée sur le marché et il recevra pour 2023 une mise à niveau. Il reste à confirmer l’ampleur des changements. Est-ce que le nouveau e-tron que nous verrons en 2023 sera une nouvelle génération ou simplement un modèle avec de légères retouches esthétiques?

Pour le moment, Audi se contente de présenter un prototype du prochain e-tron tout en promettant qu’il représente l’avenir de la mobilité électrique.

Hitting the streets. Get ready for exclusive impressions of a new all-electric challenger. The Audi e-tron prototype shows what the future of e-mobility looks like.#Audi #FutureIsAnAttitude #prototype #ecannonball #ecb #ecb22 #FeelTheEnergy pic.twitter.com/PQNDf6AUEe

— Audi (@AudiOfficial) September 23, 2022