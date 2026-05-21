Les conducteurs de véhicules électriques aux États-Unis pourraient devoir payer une taxe annuelle de 130 $ pour financer l’entretien des routes

Cette taxe proposée serait utilisée de la même manière que la taxe fédérale sur le carburant.

Les véhicules hybrides rechargeables devront payer une taxe inférieure, débutant à 35 $.

Les défenseurs des véhicules électriques soulignent que ce montant est bien plus élevé que ce que paie en moyenne le conducteur d’un véhicule à combustion.

Un projet de loi proposé obligerait les conducteurs de véhicules électriques et de véhicules hybrides rechargeables aux États-Unis à payer leur part pour le financement de l’entretien des routes, mais les défenseurs des VÉ affirment qu’il s’agit plutôt d’une mesure punitive que d’un arrangement équitable.

Les réparations routières aux États-Unis sont financées par le Highway Trust Fund (Fonds fiduciaire pour les autoroutes), qui est alimenté par une taxe sur le carburant. Étant restée inchangée depuis 1993, la taxe sur le carburant ajoute 18,3 cents à chaque gallon d’essence vendu aux États-Unis.

Bien entendu, cela signifie que les véhicules électriques ne paient actuellement aucune taxe routière et ne contribuent donc pas au financement de l’entretien du réseau routier.

Pour rectifier cela, les législateurs américains proposent un projet de loi bipartisan qui obligerait les propriétaires de véhicules électriques à verser une cotisation annuelle de 130 $ au Highway Trust Fund. Les conducteurs de véhicules hybrides rechargeables n’ont pas non plus été oubliés, puisqu’ils devront payer une taxe annuelle de 35 $, en plus de la taxe sur le carburant qu’ils paient déjà sur la quantité de carburant qu’ils consomment.

Contrairement à la taxe sur le carburant, le projet de loi prévoit une disposition selon laquelle ces deux montants augmenteront de 5 $ tous les deux ans jusqu’à atteindre respectivement 150 $ et 50 $.

S’il semble juste de faire contribuer tous les conducteurs à l’entretien des routes, les défenseurs des VÉ affirment que ce projet de loi est davantage une mesure punitive à l’encontre des conducteurs de véhicules électriques et hybrides rechargeables qu’une proposition animée de bonnes intentions.

En effet, cela devient apparent lorsque l’on prend en compte le fait que le conducteur moyen d’un véhicule à combustion ne verse que 70 $ à 90 $ par an au Highway Trust Fund. Le projet de loi proposé imposerait donc un fardeau beaucoup plus lourd aux VÉ qu’aux voitures à essence, sans raison clairement spécifiée.

De plus, une taxe à montant fixe ne tient pas compte du nombre de milles parcourus par les conducteurs au cours d’une année, contrairement à une taxe sur le carburant. Cela signifie que les conducteurs de VÉ qui utilisent peu leur voiture seraient considérablement désavantagés par rapport à quelqu’un qui parcourt de bien plus longues distances avec son véhicule à combustion, et ce, malgré une usure nettement moindre des routes.

Dans la même ligne d’idées, Consumer Reports souligne qu’imposer une taxe fixe à tous les véhicules électriques avantage injustement les exploitants de flottes commerciales — comme les entreprises de robotaxis, de livraison et de covoiturage — puisqu’ils n’ont pas à payer plus que les conducteurs ordinaires, bien qu’ils parcourent jusqu’à 10 fois plus de milles par an.

Bien que ce projet de loi n’ait pas encore été adopté et puisse donc toujours être modifié ou rejeté en totalité, quelques États taxent déjà davantage les véhicules électriques que les modèles à combustion afin de récupérer une partie des fonds perdus en raison de l’absence de consommation de carburant.

En effet, le Michigan facture aux conducteurs 267 $ de plus pour immatriculer un véhicule électrique et 113 $ pour un hybride rechargeable, tandis qu’au New Jersey, les véhicules électriques sont soumis à une taxe de 270 $ lors de l’immatriculation, dont les quatre premières années doivent être payées d’avance.

Source : Inside EVs